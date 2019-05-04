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Минлесхоз разрешил посещать леса в 44 регионах Беларуси
Источник материала: Интерфакс
В 44 регионах Беларуси снят запрет на посещения лесов, сообщили в Минлесхозе.
На данный момент леса можно посещать в восьми районах Гродненской области (Лидском, Вороновском, Ивьевском, Ошмянском, Сморгонском, Островецком, Щучинском и Мостовском) и восьми районах Минской (Вилейском, Молодеченском, Крупском, Червенском, Слуцком, Копыльском, Несвижском и Клецком), а также в девяти районах Могилевской области (это Бобруйский, Осиповичский, Кировский, Кличевский, Краснопольский, Костюковичский, Хотимский, Кричевский и Климовичский районы). В Гомельской области запрет на посещение лесов снят во всех районах, кроме Светлогорского, Октябрьского и Житковичского.
С начала года в Беларуси произошло 317 лесных пожаров, общей площадью свыше 1,2 тыс. га. Наиболее сложная ситуация сложилась в Брестской области, где за первые месяцы 2019-го произошло 125 лесных пожаров.
Минлесхоз регулярно обновляет данные на
С конца апреля организовано круглосуточное дежурство работников центрального аппарата министерства лесного хозяйства. Обнаруживших очаги возгорания просятсообщить о них по номеру дежурной службы: +375 29 295-05-56.
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В 44 регионах Беларуси снят запрет на посещения лесов, сообщили в Минлесхозе.
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