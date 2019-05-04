|
Мирный труд, прибыль «от земли» и выставка «СМИ в Беларуси». Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Итоговая информационно-аналитическая программа СТВ «Неделя» готовится в эти минуты к эфиру.
Итак, главные темы уходящих семи дней – 5 мая в программе «Неделя» в 19:30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мирный труд, прибыль «от земли» и выставка «СМИ в Беларуси». Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ
Новости Беларуси. Итоговая информационно-аналитическая программа СТВ «Неделя» готовится в эти минуты к эфиру. Подробнее о некоторых ее темах в видеоматериале. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)