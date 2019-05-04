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Мирный труд, прибыль «от земли» и выставка «СМИ в Беларуси». Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ

05.05.2019 15:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Итоговая информационно-аналитическая программа СТВ «Неделя» готовится в эти минуты к эфиру.

Мирный труд, прибыль «от земли» и выставка «СМИ в Беларуси». Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ

Подробнее о некоторых ее темах в видеоматериале.

Итак, главные темы уходящих семи дней – 5 мая в программе «Неделя» в 19:30.
 
 
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Новости Беларуси. Итоговая информационно-аналитическая программа СТВ «Неделя» готовится в эти минуты к эфиру. Подробнее о некоторых ее темах в видеоматериале. ...
 
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