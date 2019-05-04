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«Надеюсь, что я успею это сделать». В больницу к МакSим пригласили священника
Источник материала: СТВ
Новости России. Певица МакSим опубликовала видео из больничной палаты, где к ней пришёл священник.
«Друзья! У меня сегодня огромная радость: я наконец вернулась домой в Москву», – сказала певица.
Артистка добавила, что она очень рада быть вместе с близкими, которые навещают её и не оставляют одну. Исполнительница заверила, что читает все пожелания и сопереживания, которые ей пишут.
«Я всех вас готова обнять прямо сейчас. Я надеюсь, что я успею это сделать», – закончила МакSим.
23 апреля певица
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Новости России. Певица МакSим опубликовала видео из больничной палаты, где к ней пришёл священник. Ролик размещён на YouTube-канале. «Друзья! У меня сегодня огромная...
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