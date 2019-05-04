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Дорогами великой Победы. Рассказываем о событиях 5 мая 1944 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дорогами Великой Победы. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы ведем хронологию событий далекого и судьбоносного 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Дорогами Великой Победы. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы ведем хронологию событий далекого и...
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