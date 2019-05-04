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ЧМ-2019. Сборная Беларуси с разницей в три шайбы уступает Южной Корее
Источник материала: СТВ
Сегодня белорусы сыграли заключительный матч в дивизионе 1А чемпионата мира в Нур-Султане. К сожалению, это противостояние завершилось в пользу Южной Кореи – 4:1, невзирая на то, что наша дружина смогла переиграть соперника во всех компонентах. Автором единственной шайбы в ворота южнокорейцев стал Артём Демков.
Однако это поражение не стало для нашей команды определяющим. Мы всё равно выходим в элитный дивизион вместе со сборной Казахстана.
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Сегодня белорусы сыграли заключительный матч в дивизионе 1А чемпионата мира в Нур-Султане. К сожалению, это противостояние завершилось в пользу Южной Кореи – 4:1,...
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