ЧМ-2019. Сборная Беларуси с разницей в три шайбы уступает Южной Корее

Источник материала: СТВ

Сегодня белорусы сыграли заключительный матч в дивизионе 1А чемпионата мира в Нур-Султане. К сожалению, это противостояние завершилось в пользу Южной Кореи – 4:1, невзирая на то, что наша дружина смогла переиграть соперника во всех компонентах. Автором единственной шайбы в ворота южнокорейцев стал Артём Демков.

Текстовый онлайн матча читайте здесь .

Однако это поражение не стало для нашей команды определяющим. Мы всё равно выходим в элитный дивизион вместе со сборной Казахстана.