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Александра Гончарова: «Каждый белорус помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Мы – внуки Великой Победы». Акция с таким названием в преддверии Дня Победы прошла на базе войсковой части в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
150 активистов БРСМ из Минска и Минской области возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане.
У ребят была уникальная возможность не только окунуться в быт военнослужащих – посетить казармы, выставку вооружения и военной техники, ознакомиться с образцами формы – но и стать участниками специальной полосы препятствий.
Также юноши и девушки посетили музеи, которые расположены на территории войсковой части. Эта памятная программа – часть масштабного проекта «Беларусь помнит».
Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ:
Вместе с военнослужащими молодежь приняла участие и в совместной акции БРСМ и «Столичного телевидения» – «Письмо Освободителю». Ребята отправили символические послания из настоящего в прошлое, например, на фронт или в партизанский отряд. Встреча с военнослужащими завершилась праздничным концертом. Уже традиционно ребят угостили и солдатской кашей.
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Александра Гончарова: «Каждый белорус помнит ту боль, которую принесла война, и не даст переписать историю никому»
Новости Беларуси. «Мы – внуки Великой Победы». Акция с таким названием в преддверии Дня Победы прошла на базе войсковой части в Марьиной Горке, сообщили в...
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