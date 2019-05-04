|
«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проблемная новостройка по улице Широкой в Минске не признана аварийной. Однако вопрос безопасности остается открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили представители, в ближайший месяц обследование продолжится. Уже сделано лазерное сканирование. Будут установлены специальные марки, по которым специалисты смогут отслеживать движение всего здания.
Валерий Пастушков, специалист по технической экспертизе зданий и сооружений:
Напомним: неделю назад жильцов многоэтажки попросили на несколько часов покинуть свои квартиры. Монолитная колонна одного из подъездов срочно требовала усиления. Строительные конструкции дома укрепили, установив дополнительную железную балку.
По словам жильцов, в стенах появились новые трещины. Обследование дома продолжается. Комиссии предстоит разобраться, что стало причиной аварийной ситуации. Рассмотрят и вопрос компенсации затрат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Проблемная новостройка по улице Широкой в Минске не признана аварийной. Однако вопрос безопасности остается открытым, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)