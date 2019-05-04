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«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой

05.05.2019 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проблемная новостройка по улице Широкой в Минске не признана аварийной. Однако вопрос безопасности остается открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой

Многоэтажку на улице Широкой обследуют специалисты

Как сообщили представители, в ближайший месяц обследование продолжится. Уже сделано лазерное сканирование. Будут установлены специальные марки, по которым специалисты смогут отслеживать движение всего здания.

«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой

Валерий Пастушков, специалист по технической экспертизе зданий и сооружений:
Хочу заверить: сегодня аварийной ситуации в доме нет. Обследование всего здания будет проводиться в течение месяца. Если будут в процессе обследования выявлены какие-то хоть малейшие подозрения на недостаточную несущую способность конструкций здания, они будут усилиться.

«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой

Напомним: неделю назад жильцов многоэтажки попросили на несколько часов покинуть свои квартиры. Монолитная колонна одного из подъездов срочно требовала усиления. Строительные конструкции дома укрепили, установив дополнительную железную балку.

«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой

В доме по улице Широкая в Минске проводится укрепление конструкций: жильцы отселены на время

По словам жильцов, в стенах появились новые трещины. Обследование дома продолжается. Комиссии предстоит разобраться, что стало причиной аварийной ситуации. Рассмотрят и вопрос компенсации затрат.

Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»

«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Проблемная новостройка по улице Широкой в Минске не признана аварийной. Однако вопрос безопасности остается открытым, сообщили в программе...
 
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Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»
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