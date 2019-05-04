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Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»

05.05.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 мая с жителями дома на Широкой встретились представители администрации Советского района, а также некоторых госструктур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»

Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»

Многоэтажку на улице Широкой обследуют специалисты

Сейчас в одном из подъездов ведутся работы по усилению несущих конструкций. Вход в него заблокирован. В свои квартиры жильцы поднимаются по пожарной лестнице.

Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»

Денис Бородулин:
Обращались полтора года назад, указывали на эту проблему. Сказали: «Да, мы рассмотрим, да, мы укажем, что-то будем делать». Но пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось. Вопросы, которые у нас назрели: что с домом; рушится ли он фактически; что будет дальше.

«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой

Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»
 
 
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Новости Беларуси. 4 мая с жителями дома на Широкой встретились представители администрации Советского района, а также некоторых госструктур, сообщили в программе...
 
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