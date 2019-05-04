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Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 мая с жителями дома на Широкой встретились представители администрации Советского района, а также некоторых госструктур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в одном из подъездов ведутся работы по усилению несущих конструкций. Вход в него заблокирован. В свои квартиры жильцы поднимаются по пожарной лестнице.
Денис Бородулин:
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Новости Беларуси. 4 мая с жителями дома на Широкой встретились представители администрации Советского района, а также некоторых госструктур, сообщили в программе...
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