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Андрей Сидоренко рассказал о причинах поражения от сборной Южной Кореи

05.05.2019 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко подвел итоги турнира и рассказал о причинах поражения от Южной Кореи в последнем матче чемпионата мира.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодняшний матч выдался для нас тяжелым. Эмоций и сил хватило на первый период, мы имели преимущество, но реализовали не все моменты. А соперник хорошо сыграл на контратаках. Конечно, хотелось бы показать результат лучше. Но что поделаешь. Вчера мы отдали много сил, хоккеистов тоже можно понять. Самое главное, что мы выполнили задачу, за которой приехали, и вернулись в элиту. Всех поздравляю.

У Андрея Сидоренко также спросили, как он относится к натурализации хоккеистов.

— Я отношусь положительно, если на какое-то время приезжает натурализованный хоккеист высокого уровня и помогает развитию местных игроков. Но на постоянной основе это тупиковая дорога. Нужно развивать собственных хоккеистов.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко подвел итоги турнира и рассказал о причинах поражения от Южной Кореи в последнем матче чемпионата мира.
 
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