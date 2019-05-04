ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Наши дети не то что до пенсии, а до 40 лет не доживут»

05.05.2019 17:02 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Наши дети не то что до пенсии, а до 40 лет не доживут»
АиФ

«Наши дети не то что до пенсии, а до 40 лет не доживут» Проклятие стирального порошка. Почему бытовая химия опаснее курения сигарет
Не пользуюсь средствами для мытья посуды из-за большого количества «химии» в них. Всегда покупаю для этих целей соду, горчицу. При этом горчицу, которая в советское время продавалась расфасованной даже по 5 кг, приходится покупать по 80-100 грамм. Альтернативы нет. Причем цены «бешеные».

«Химия» присутствует не только в средствах для мытья посуды. Посмотрите, из чего сделаны хлеб, продукты питания, товары, манящие детей яркой упаковкой. Наши дети не то что до пенсии, а до 40 лет не доживут.

Н. Голуб, Минск

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АиФ Проклятие стирального порошка. Почему бытовая химия опаснее курения сигарет Не пользуюсь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более тысячи легковых автомобилей стоят в очереди на границе Беларуси с ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика