«Химия» присутствует не только в средствах для мытья посуды. Посмотрите, из чего сделаны хлеб, продукты питания, товары, манящие детей яркой упаковкой. Наши дети не то что до пенсии, а до 40 лет не доживут.
Н. Голуб, Минск
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«Наши дети не то что до пенсии, а до 40 лет не доживут»
05.05.2019 17:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Химия» присутствует не только в средствах для мытья посуды. Посмотрите, из чего сделаны хлеб, продукты питания, товары, манящие детей яркой упаковкой. Наши дети не то что до пенсии, а до 40 лет не доживут.
Н. Голуб, Минск
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