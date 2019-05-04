Источник материала: Аргументы и факты

«Химия» присутствует не только в средствах для мытья посуды. Посмотрите, из чего сделаны хлеб, продукты питания, товары, манящие детей яркой упаковкой. Наши дети не то что до пенсии, а до 40 лет не доживут.

Н. Голуб, Минск