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Более тысячи легковых автомобилей стоят в очереди на границе Беларуси с ЕС

05.05.2019 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Более тысячи легковых автомобилей стоят в очереди на границе Беларуси с ЕС
Фото из открытых источников

5 мая на границе Беларуси со странами Европейского Союза наблюдается большая очередь из легковых автомобилей. По данным ГПК на 16.00, наиболее напряженная ситуация наблюдается на границе с Литвой и Польшей.

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Так, на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Котловка» стоят более 150 легковых автомобилей. Наблюдается очередь в пунктах «Каменный Лог» (140), «Бенякони» (140), «Лоша» (100), «Привалка» (50). На белорусско-польской границе больше всего «легковушек» в «Брузгах» и «Бресте» – по 140 машин. В «Берестовице» стоят более 110 машин, в «Песчатке» – 100, в «Домачево» – 60.

На границе с Латвией в «Урбанах» в очереди стоят более 80 легковых автомобилей, в «Григоровщине» – 40. Небольшие заторы наблюдаются и в некоторых пунктах пропуска на границе с Украиной. Кроме того, в очередях стоят и фуры. Наибольшие трудности в «Брузгах» (160 грузовиков) и «Привалке» (150).

В ГПК предупреждают, что накануне и во время майских праздников и выходных дней поток пересекающих белорусскую границу традиционно увеличивается в несколько раз. Это также связано с продолжительными выходными в России. Специалисты призывают учитывать данные сведения при планировании своего маршрута.

 
Теги: Брест
 
 
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Накануне и во время майских праздников и выходных дней поток пересекающих белорусскую границу традиционно увеличивается в несколько раз.
 
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