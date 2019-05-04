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Власти определились, кто и как будет финансировать развитие Смолевичей

05.05.2019 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Миноблисполком и Мингорисполком договорились о подходах по совместному финансированию развития города-спутника Смолевичи, рассказал REALTY.TUT.BY главный архитектор Минской области Вадим Николаенко. Кроме того, прорабатывается вопрос о возможности строительства там малоэтажного жилья.


Тема городов-спутников снова начала активно обсуждаться с конца прошлого года с подачи Александра Лукашенко. А недавно вышел указ президента о возведении экспериментального дома для минчан-очередников в Смолевичах. При этом не было ответа на вопрос: кто должен финансировать развитие «спутника» — Минск или область? Ведь брать на себя все расходы по городу не рвался ни один из регионов, а школы, сады и другие социальные объекты там нужны.

Главный архитектор Минской области Вадим Николаенко говорит, что по этому поводу прошло несколько совещаний с участием руководства Миноблисполкома и Мингорисполкома. Стороны договорились о подходах по долевому финансированию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Смолевичей.

— Предлагается схема по долевому участию в строительстве объектов инфраструктуры в объеме, пропорциональном количеству граждан, направляемых на строительство в городе-спутнике из числа нуждающихся минчан, — говорит Николаенко.

Важно, что строительство инфраструктурных объектов планируется не только в новых микрорайонах, но и на всей территории города-спутника.

Но даже при долевом подходе все это недешево для любой стороны. Только на выполнение первоочередных действий по обеспечению Смолевичей необходимым количеством детских садов, школ и инженерной инфраструктурой, по предварительной оценке, нужно около 80 миллионов рублей.

Но тут есть не только финансовый вопрос. Для того чтобы Мингорисполком мог направлять деньги на финансирование населенного пункта, который территориально находится в Минской области, требуется принятие специального нормативного акта. В частности, нужны изменения в указ президента № 214 о городах-спутниках. По словам Вадима Николаенко, проект указа об изменениях уже готов и находится на согласовании.

Что же касается жилищного строительства в Смолевичах, то тут тоже вполне можно работать совместно. Схема такой работы уже прописана в принятом недавно указе о строительстве экспериментального жилого дома в Смолевичах и заключается в том, что заказчиком выступает УКС Миноблисполкома, а подрядчиком — государственный застройщик из столицы. Минск также будет формировать списки тех людей, кто будет строиться в этих домах.

Кроме того, существует поручение о корректировке генерального плана Смолевичей с целью определения новых перспективных площадок под размещение малоэтажной застройки — тех же таунхаусов. Но пока не будут внесены необходимые изменения в генплан города, говорить о какой-то конкретике рано.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот вопрос оставался одним из основных тормозов развития города-спутника.
 
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