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Белорусы выиграли многодневные велогонки в Турции и России

05.05.2019 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велоклуб «Минск» праздновал в воскресенье победы на многодневных гонках в Турции и России.


Евгений Соболь в желтой майке победителя гонки. Фото: fvsr.ru

Самый опытный гонщик «Минска» Евгений Соболь на последних километрах завершающего этапа многодневки «5 колец Москвы» вырвал победу у россиянина Глеба Кугаевского, скинув его с колеса на подъеме. До этого этапа Соболь уступал сопернику пять секунд.

Примечательно, что победу на последнем этапе праздновал гонщик молодежной сборной Беларуси Владислав Тимошик, который также выиграл очковую классификацию и финишировал седьмым в общем зачете.

В это время лидер «Минска» Бронислав Самойлов выиграл общий зачет «Тура Месопотамии». Правда, здесь события были не столь драматичными. Самойлов первенствовал на первом этапе и уверенно удержал лидерство до последнего этапа.

Следующими стартами столичного велоклуба будут «Кубок Минска» и «Гран-при Минска» в ближайшие выходные.

 
Теги: Минск
 
 
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Велоклуб «Минск» праздновал в воскресенье победы на многодневных гонках в Турции и России.
 
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