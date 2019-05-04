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Более 30 человек стали жертвами урагана в Индии - власти

05.05.2019 16:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В результате урагана, обрушившегося на восточные районе Индии еще в пятницу, погибло не менее 33 человек, сообщили СМИ в воскресенье со ссылками на последние данные местных властей.

Скорость ветра урагана "Фани" достигала 200 км в час. Он срывал крыши, были нарушены энергоснабжение и связь в ряде районов. Убытки электросетей в результате разгула стихии превысили $173 млн.

Представители властей отметили, что число жертв могло быть значительно больше, если бы не была проведена предварительная эвакуация жителей опасных зон после получения информации о приближении урагана.

 
 
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В результате урагана, обрушившегося на восточные районе Индии еще в пятницу, погибло не менее 33 человек, сообщили СМИ в воскресенье со ссылками на последние данные...
 
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