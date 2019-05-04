|
Более 30 человек стали жертвами урагана в Индии - власти
Источник материала: Интерфакс
В результате урагана, обрушившегося на восточные районе Индии еще в пятницу, погибло не менее 33 человек, сообщили СМИ в воскресенье со ссылками на последние данные местных властей.
Скорость ветра урагана "Фани" достигала 200 км в час. Он срывал крыши, были нарушены энергоснабжение и связь в ряде районов. Убытки электросетей в результате разгула стихии превысили $173 млн.
Представители властей отметили, что число жертв могло быть значительно больше, если бы не была проведена предварительная эвакуация жителей опасных зон после получения информации о приближении урагана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате урагана, обрушившегося на восточные районе Индии еще в пятницу, погибло не менее 33 человек, сообщили СМИ в воскресенье со ссылками на последние данные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)