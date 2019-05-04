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Осталось менее двух суток. Меган Маркл готовят к искусственным родам
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Если в ближайшие два дня у Меган Маркл не начнутся роды, то ей придётся поехать в больницу.
Как
Искусственные роды предлагают беременной, если у неё возникает недельная задержка. Иногда врачи позволяют ждать до двух недель, если мать и плод чувствуют себя нормально, но дольше откладывать рождение ребёнка не рекомендуется.
Если в ближайшие сутки-двое у Маркл не начнутся схватки, то её доставят в больницу, поскольку вызывать искусственные роды вне медучреждения опасно.
Согласно имеющимся данным, в Фрогмор-хаус герцогиня Сассекская чувствует себя хорошо, она дышит свежим воздухом в саду, а компанию ей составляют её мама Дория и принц Гарри.
Ранее стало
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Новости Великобритании. Если в ближайшие два дня у Меган Маркл не начнутся роды, то ей придётся поехать в больницу. Как сообщает Daily Mail, герцогиня Сассекская...
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