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Выставка «Освобождённая Европа» в Минске: «Сколько бы лет ни прошло, эти снимки передают настроение»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Освобожденная Европа. Выставка уникальных военных фотографий проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект состоит из материалов Советского информбюро и посвящен освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков. Это был долгий и сложный путь, который запечатлен на исторических фото.
В 2019 году организаторы сделали акцент на снимки белорусских городов в день освобождения. Всего на выставке представлено около полусотни работ.
Андрей Качура, организатор выставки:
Вот есть в искусстве фотографии что-то вечное, потому что, сколько бы лет ни прошло, все равно эти снимки передают настроение, передают эмоции.
Выставка проходит до 12 мая. После этого она приобретет формат передвижной и отправится по областным городам. А позже уникальные военные фото станут частью постоянной экспозиции белорусских музеев.
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Выставка «Освобождённая Европа» в Минске: «Сколько бы лет ни прошло, эти снимки передают настроение»
Новости Беларуси. Освобожденная Европа. Выставка уникальных военных фотографий проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект состоит из...
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