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По факту наезда фуры на двух женщин в Гродно возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 4 мая по улице Санаторной в Гродно Renault Magnum с полуприцепом сбил двух женщин.
Как сообщает СК, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушении ПДД или эксплуатации ТС, что повлекло по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений». Пострадавшие были доставлены в медучреждение.
Подозреваемым является 51-летний водитель фуры. Выясняются детали случившегося.
Летом 2018 года в Витебске грузовик без водителя покатился, сломал дерево, врезался в павильон и задел двух женщин.
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Новости Беларуси. Днём 4 мая по улице Санаторной в Гродно Renault Magnum с полуприцепом сбил двух женщин. Как сообщает СК, возбуждено уголовное дело по статье...
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