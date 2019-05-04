По факту наезда фуры на двух женщин в Гродно возбуждено уголовное дело

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 4 мая по улице Санаторной в Гродно Renault Magnum с полуприцепом сбил двух женщин.

Как сообщает СК, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушении ПДД или эксплуатации ТС, что повлекло по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений». Пострадавшие были доставлены в медучреждение.



Фото: Следственный комитет

Подозреваемым является 51-летний водитель фуры. Выясняются детали случившегося.

Летом 2018 года в Витебске грузовик без водителя покатился, сломал дерево, врезался в павильон и задел двух женщин.