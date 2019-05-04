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По факту наезда фуры на двух женщин в Гродно возбуждено уголовное дело

05.05.2019 16:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 4 мая по улице Санаторной в Гродно Renault Magnum с полуприцепом сбил двух женщин.  

Как сообщает СК, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушении ПДД или эксплуатации ТС, что повлекло по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений». Пострадавшие были доставлены в медучреждение.  

По факту наезда фуры на двух женщин в Гродно возбуждено уголовное дело
Фото: Следственный комитет  

Подозреваемым является 51-летний водитель фуры. Выясняются детали случившегося.  

Летом 2018 года в Витебске грузовик без водителя покатился, сломал дерево, врезался в павильон и задел двух женщин.  

Одной из пострадавших потребовалась госпитализация – подробности здесь.  
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Днём 4 мая по улице Санаторной в Гродно Renault Magnum с полуприцепом сбил двух женщин.   Как сообщает СК, возбуждено уголовное дело по статье...
 
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