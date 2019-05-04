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«Отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил»: в Могилёве проходит Всебелорусский легкоатлетический кросс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Все на старт!» Всебелорусский легкоатлетический кросс «Победа» на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня» проходит в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На соревнования приехали более 300 спортсменов. Участники, в зависимости от возраста, выступают на дистанциях от 1 до 5 километров и в эстафетах. На трассе соревнуются Сергей Платонов, Татьяна Стефаненко, Артем Логиш и многие другие известные спортсмены. Все они неоднократно защищали честь области на состязаниях самого высокого уровня. Для многих атлетов сегодняшние старты – возможность проверить свои силы перед летним соревновательным сезоном.
Нина Савина, участница Всебелорусского легкоатлетического кросса:
Сергей Платонов, участник Всебелорусского легкоатлетического кросса:
Победителя определят после итогов личных выступлений бегунов и по результатам команд. Этот кросс стал уже традиционным – он проводится 22 года.
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«Отбросить плохие мысли, набраться здоровья и сил»: в Могилёве проходит Всебелорусский легкоатлетический кросс
Новости Беларуси. «Все на старт!» Всебелорусский легкоатлетический кросс «Победа» на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня» проходит в Могилеве, сообщили в программе...
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