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Пять человек погибли во время пожара в жилом доме в Китае

05.05.2019 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. На юго-западе Китая загорелся жилой дом. По последним данным, пять человек погибли, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять человек погибли во время пожара в жилом доме в Китае

Пять человек погибли во время пожара в жилом доме в Китае

Пожар начался на лестничной клетке, где загорелся электромопед. В результате жильцы оказались заблокированными. Спасателям удалось их эвакуировать. К этому моменту возгорание ликвидировано.

Пять человек погибли во время пожара в жилом доме в Китае
 
 
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Новости Китая. На юго-западе Китая загорелся жилой дом. По последним данным, пять человек погибли, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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