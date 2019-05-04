ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов

05.05.2019 15:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Северной Македонии. Более 3500 избирательных участков открылись для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов

На президентский пост претендуют два кандидата: выдвиженец правящего Социал-демократического союза – Стево Пендаровски – и представитель оппозиции – Гордана Силяновски-Давкова.

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов

По итогам прошедшего в апреле первого тура с небольшим отрывом лидирует Пендаровски.

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов

Это первые выборы после того, как бывшая Югославская Республика в феврале официально сменила название на Северную Македонию.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Северной Македонии. Более 3500 избирательных участков открылись для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На президентский пост...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что со Светлогорском? Вопросы и ответы о первом в Беларуси производстве целлюлозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика