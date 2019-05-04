Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

Источник материала: Светлы шлях

В первом туре чемпионата Гродненской области по футболу ФК «Медведи» (Сморгонь) на домашнем стадионе не смог переиграть команду из Ошмян. Игра прошла в воскресенье, 5 мая. осле финального свиста счет на табло был 4:4.

Тренер «Медведей» Валерий Курак после матча дал газете «Светлы шлях» свой комментарий:



- Провели первую игр. В составе нашей команды в этом году много молодых ребят. Пока мы проходим период наигрывания состава. Походу матча сморгонская команда была в роли догоняющей стороны, но в концовке все-таки смогли вырвать ничью.

Сергей ЮРЕВИЧ.