ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

05.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

В первом туре чемпионата Гродненской области по футболу ФК «Медведи» (Сморгонь) на домашнем стадионе не смог переиграть команду из Ошмян. Игра прошла в воскресенье, 5 мая. осле финального свиста счет на табло был 4:4.
Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

Сморгонский ФК «Медведи» стартовал в чемпионате области с результативной ничьи против «Ошмян». На двоих команды забили 8 мячей

Тренер «Медведей» Валерий Курак после матча дал газете «Светлы шлях» свой комментарий:

- Провели первую игр. В составе нашей команды в этом году много молодых ребят. Пока мы проходим период наигрывания состава. Походу матча сморгонская команда была в роли догоняющей стороны, но в концовке все-таки смогли вырвать ничью.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом туре чемпионата Гродненской области по футболу ФК «Медведи» (Сморгонь) на домашнем стадионе не смог переиграть команду из Ошмян. Игра прошла в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика