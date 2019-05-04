В сети появился сервис, который имитирует ваш отпуск на фотографиях

Источник материала: KYKY

В США создали сервис для любителей производить впечатление в Instagram. Он называется Fake A Vacation («Фэйковый отпуск»). Благодаря ему можно изменить фотографию так, будто бы снимок был сделан, например, на гавайском пляже, но на самом деле «путешественники» не покидали пределы своего дома.

Почему это актуально для нас

Потому что погода на больших выходных многих беларусов разочарует. Сегодня минчане стали свидетелями дождя и облачности. 6 мая синоптики обещают сильный дождь, говорят, что будет пасмурно, а температура поднимается лишь до 9°С. 7 мая погода проявит себя ничуть не лучше, чем за прошлый день: те же дожди, та же пасмурность, а температура не превысит 7°С. И лишь к середе, 8 мая, над Минском покажется солнце. Воздух нагреется до 12°С. 9 мая, в четверг, в сравнении с опытом предыдущих дней, температура достигнет +12°С, но не без облачности (хотя бы переменной).

Фэйковый отпуск

Сервис разработан для того, чтобы друзья вам позавидовали. Там доступны многие популярные локации – от Диснейленда и Лас-Вегаса до Ниагарского водопада и Гранд-Каньона, пишет My9NJ. «Отпуск часто бывает не по карману. Вместо того, чтобы тратить большие суммы денег, идите в место поближе, развлекитесь и сфотографируйтесь. Остальное оставьте нам», – значится на сайте.

Актуальность сервиса авторы обосновывают исследованием . Оно выявило, что более 14% опрошенных американцев лгали о своем отпуске. Им приходилось врать, потому что они испытывали смущение и хотели казаться первоклассными странствующими. Из них 10% признались, что выложили в соцсети ненастоящие снимки, чтобы усилить эффект лжи.

Для того, чтобы воспользоваться Fake A Vacation, нужно выбрать наиболее подходящий макет, сделать «себяшки» и отправить на сайт, указав почту для обратной связи. Когда кадры будут готовы, вам пришлют их на адрес вашей электронной почты. Правда, удовольствие стоит денег: некоторые макеты продаются за 50 долларов, но есть и дешевле: за 40 и даже за 20 долларов.