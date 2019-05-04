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В сети появился сервис, который имитирует ваш отпуск на фотографиях
Источник материала: KYKY>
В США
Почему это актуально для нас
Потому что погода на больших выходных многих беларусов разочарует. Сегодня минчане стали свидетелями дождя и облачности. 6 мая синоптики обещают сильный дождь, говорят, что будет пасмурно, а температура поднимается лишь до 9°С. 7 мая погода проявит себя ничуть не лучше, чем за прошлый день: те же дожди, та же пасмурность, а температура не превысит 7°С. И лишь к середе, 8 мая, над Минском покажется солнце. Воздух нагреется до 12°С. 9 мая, в четверг, в сравнении с опытом предыдущих дней, температура достигнет +12°С, но не без облачности (хотя бы переменной).
Фэйковый отпуск
Сервис разработан для того, чтобы друзья вам позавидовали. Там доступны многие популярные локации – от Диснейленда и Лас-Вегаса до Ниагарского водопада и Гранд-Каньона,
Актуальность сервиса авторы обосновывают
Для того, чтобы воспользоваться Fake A Vacation, нужно выбрать наиболее подходящий макет, сделать «себяшки» и отправить на сайт, указав почту для обратной связи. Когда кадры будут готовы, вам пришлют их на адрес вашей электронной почты. Правда, удовольствие стоит денег: некоторые макеты продаются за 50 долларов, но есть и дешевле: за 40 и даже за 20 долларов.
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