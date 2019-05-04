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Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

05.05.2019 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В такую сумму «Укртранснафта» оценила недополученную выгоду. Компания приостановила транзит «грязной» российской нефти по участку нефтепровода «Дружба» 26 апреля.

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки. Такие цифры привел представитель пресс-службы компании изданию «Украинские новости».

«Исходя из планов транспортировки, по состоянию на 3 мая недополученная выручка «Укртранснафты» от оказания услуг по транспортировке нефти транзитом в направлении Словацкой Республики, Чешской Республики и Венгрии составляет ориентировочно 29,2 млн грн», — цитирует издание своего собеседника.

«Укртранснафта» рассчитывает, что невыполненные планы поставок нефти будут наверстаны за счет увеличения объемов перекачки в последующие отчетные периоды до конца текущего года, добавляет издание.


26 апреля «Укртранснафта» объявила о приостановке транзита нефти по части нефтепровода «Дружба» на участке Мозырь — Броды (южное ответвление от «Дружбы», которое идет в Словакию). В компании тогда подчеркнули, что данный шаг вынужденный ввиду того, что «сырье не соответствует качественным показателям». Тогда же компания подчеркнула, что «все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила своих обязанностей».

На поступающую из России по нефтепроводу «Дружба» загрязненную нефть с большим содержанием хлорорганических соединений Беларусь пожаловалась 19 апреля. «Транснефть» признала проблему и пообещала исправить ситуацию. Тем не менее в резервуарах на белорусском участке скопилось до 1 млн т загрязненной нефти. Принимать «грязную» нефть из России отказались, в частности, Польша, Германия, Словакия, Украина. 2 мая «Белнефтехим» сообщил о том, что из России начала поступать нефть, соответствующая стандартам.

 
 
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В такую сумму «Укртранснафта» оценила недополученную выгоду. Компания приостановила транзит «грязной» российской нефти по участку нефтепровода «Дружба» 26...
 
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