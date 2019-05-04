Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

«Украинские новости» . Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки. Такие цифры привел представитель пресс-службы компании изданию





«Исходя из планов транспортировки, по состоянию на 3 мая недополученная выручка «Укртранснафты» от оказания услуг по транспортировке нефти транзитом в направлении Словацкой Республики, Чешской Республики и Венгрии составляет ориентировочно 29,2 млн грн», — цитирует издание своего собеседника.





«Укртранснафта» рассчитывает, что невыполненные планы поставок нефти будут наверстаны за счет увеличения объемов перекачки в последующие отчетные периоды до конца текущего года, добавляет издание.





26 апреля «Укртранснафта» объявила о приостановке транзита нефти по части нефтепровода «Дружба» на участке Мозырь — Броды (южное ответвление от «Дружбы», которое идет в Словакию). В компании тогда подчеркнули, что данный шаг вынужденный ввиду того, что «сырье не соответствует качественным показателям». Тогда же компания подчеркнула, что «все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила своих обязанностей».

