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Почти тысяча организаций должны Фонду соцзащиты: у их работников будут проблемы с пенсией

05.05.2019 17:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси 982 предприятия, организации и индивидуальных предпринимателя задолжали перед Фондом социальной защиты населения.

Общая сумма задолженности на начало апреля составила 23,5 миллиона рублей, пишет TUT.by

Больше всего должников в Минской области — 276, меньше всего в Гродненской — 29. Самые злостные неплательщики — две организации из Глубокского района, которые задолжали больше чем по 1 миллиону рублей. Это УП "Мерецкие" и ОАО "Глубокский комбикормовый завод".

В ТОП-10 должников перед ФСЗН попали также "Строительный трест №8" из Бреста, КУП "Докшицкий", "Миорский райаграсервис", государственное предприятие "Гнездилово-Агро".


Задолженности перед ФСЗН могут создать проблемы работникам организаций, которые оформляют пенсию: если организация хронически не платит страховые взносы, стаж работы в ней просто не засчитывается и соответственно можно остаться без части пенсии.

 
Теги: Брест
 
 
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В Беларуси 982 предприятия, организации и индивидуальных предпринимателя задолжали перед Фондом социальной защиты населения.
 
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