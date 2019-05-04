Почти тысяча организаций должны Фонду соцзащиты: у их работников будут проблемы с пенсией

TUT.by Общая сумма задолженности на начало апреля составила 23,5 миллиона рублей, пишет





Больше всего должников в Минской области — 276, меньше всего в Гродненской — 29. Самые злостные неплательщики — две организации из Глубокского района, которые задолжали больше чем по 1 миллиону рублей. Это УП "Мерецкие" и ОАО "Глубокский комбикормовый завод".





В ТОП-10 должников перед ФСЗН попали также "Строительный трест №8" из Бреста , КУП "Докшицкий", "Миорский райаграсервис", государственное предприятие "Гнездилово-Агро".









Задолженности перед ФСЗН могут создать проблемы работникам организаций, которые оформляют пенсию: если организация хронически не платит страховые взносы, стаж работы в ней просто не засчитывается и соответственно можно остаться без части пенсии.