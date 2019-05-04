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На границе с Литвой и Польшей большие очереди легковушек
Источник материала: Партизан
На границе с Литвой и Польшей сегодня большие очереди легковушек. Как следует из информации на
Также в очереди стоят довольно много фур — всего 310 на всех пунктах пропуска, из них 150 в "Привалке", передает
На границе с Польшей ситуация не менее напряженная: в очереди стоят более 420 автомобилей. Больше всего их в "Бресте" (130) и в "Брузги" (120). Кроме того, в "Брузгах" на выезде из Беларуси ждут 130 фур.
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На границе с Литвой и Польшей сегодня большие очереди легковушек. Как следует из информации на сайтеГосударственного пограничного комитета, по состоянию на 14:00 в...
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