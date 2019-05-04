Белорусская сборная по хоккею разгромно проиграла Южной Корее

"Еврорадио" . Это был заключительный матч, который прошел в казахстанском Нур-Султана, и для белорусов он уже не имел турнирного значения, так как даже в случае проигрыша они сохраняли второе место в группе и обеспечивали себе выход в элитный дивизион, передает





Счет открыли белорусы в первом периоде уже на третьей минуте игры. Во второй двадцатиминутке его сравняли корейцы, но в последней трети матча оборона нашей команды полностью развалилась, что привело к пропуску целых трех шайб. Итоговый счет — 1: 4.





Таким образом, сборная Беларуси в следующем году сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мира в Швейцарии.