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Белорусская сборная по хоккею разгромно проиграла Южной Корее

05.05.2019 16:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси в на чемпионате мира в дивизионе I группы А разгромно проиграла команде Южной Кореи.

Это был заключительный матч, который прошел в казахстанском Нур-Султана, и для белорусов он уже не имел турнирного значения, так как даже в случае проигрыша они сохраняли второе место в группе и обеспечивали себе выход в элитный дивизион, передает "Еврорадио".

Счет открыли белорусы в первом периоде уже на третьей минуте игры. Во второй двадцатиминутке его сравняли корейцы, но в последней трети матча оборона нашей команды полностью развалилась, что привело к пропуску целых трех шайб. Итоговый счет — 1: 4.

Таким образом, сборная Беларуси в следующем году сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мира в Швейцарии.

 
 
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Сборная Беларуси в на чемпионате мира в дивизионе I группы А разгромно проиграла команде Южной Кореи.
 
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