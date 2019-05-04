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Помпео заявил, что на встрече с Лавровым обсудит Венесуэлу

05.05.2019 17:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На предстоящей встрече в Финляндии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить венесуэльский кризис и заявить о том, что Россия "должна уйти из Венесуэлы".

"Президент заявил совершенно четко, что россияне должны уйти из Венесуэлы. Я намерен широко обсудить эту тему на скорой встрече с министром Лавровым", - сказал дипломат в эфире телеканала АВС.

Он добавил, что целью соединенных Штатов является добиться, чтобы "ушли иранцы, русские, кубинцы".

В ответ на вопрос о возможности встречи президентов США и России в ближайшее время, М.Помпео сказал, что не располагает информацией на эту тему.

"Не знаю, будет видно", - заметил госсекретарь.

Он также сообщил, что существуют перспективы в области продолжения и развития контактов с Северной Кореей.

"Мы считаем, что сможем возобновить переговоры (с КНДР - ИФ) и пойти вперед", - сказал М.Помпео, отметив, что контакты между сторонами не прекращались, и существует надежда на их активизацию.

6-7 мая в финском Рованиеми состоится заседание Арктического совета, в котором ожидается участие российского министра и госсекретаря США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в пятницу, что Венесуэла станет главной темы намеченных переговоров С.Лаврова и М.Помпео.

"Встреча состоится. Понятно, что Венесуэла станет главной темой встречи Лавров-Помпео в Рованиеми", - сказал С.Рябков "Интерфаксу".

"Кроме того, по-видимому, речь пойдет о Сирии, возможно об Украине", - отметил замминистра.

По словам С.Рябкова, "если останется время, министры могут коснуться и двусторонней тематики".

 
 
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На предстоящей встрече в Финляндии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить венесуэльский кризис и...
 
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