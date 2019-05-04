Белорусы проиграли корейцам на ЧМ по хоккею в Казахстане

Источник материала: Интерфакс

Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Республики Корея со счетом 1:4 в заключительном матче на чемпионате мира в дивизионе I группы А в Нур-Султане.

Ранее корейцы уступили литовцам 1:2 и лишились права занять второе место, которое позволяло отобраться в топ-дивизион, а белорусы сыграли вничью в основное время с Казахстаном (2:2), уступив хозяевам турнира лишь в овертайме 3:2.

Турнирное положение: Казахстан - 11 (4), Беларусь - 10 (5), Республика Корея - 9 (5), Словения - 6 (5), Венгрия - 3 (4), Литва - 6 (5).

Хоккеисты Беларуси и Казахстана получили право сыграть в следующем году в элитном дивизионе в Швейцарии. В 2019-м чемпионат мира среди сильнейших сборных стартует в словацких Братиславе и Кошице 10 мая.

