Обильные дожди и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 6 мая

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, по востоку - 8-13. Днем будет 7-12 градусов, по востоку - 13-18, в Гомельской и Могилевской областях воздух прогреется до 21 градуса.
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05.05.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, по востоку - 8-13. Днем будет 7-12 градусов, по востоку - 13-18, в Гомельской и Могилевской областях воздух прогреется до 21 градуса.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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