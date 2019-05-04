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Обильные дожди и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 6 мая

05.05.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Обильные дожди и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 6 мая
Фото из открытых источников

Обильные дожди и грозы прогнозируются синоптиками в Беларуси 6 мая Полный набор. Тонометр, лекарства и зонтик от солнца. Что пенсионеру взять на дачу?
В понедельник, 6 мая, будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах сильные. Местами по востоку страны ожидаются грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, по востоку - 8-13. Днем будет 7-12 градусов, по востоку - 13-18, в Гомельской и Могилевской областях воздух прогреется до 21 градуса.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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