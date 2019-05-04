60 лет оркестру народных инструментов волковысской детской школы искусств

Источник материала: Новости Волковыска

Юбилейный концерт народного оркестра народных инструментов «Напевы роднага краю» с аншлагом прошел в концертном зале волковысской детской школы искусств.

За пропаганду национальной музыкальной культуры, активную концертную деятельность и в связи с 60-летием со дня образования коллектив награжден Благодарственным письмом Волковысского райисполкома и ценным подарком - усилительной аппаратурой.

Почетной грамотой Волковысского районного Совета депутатов награждены старейшая участница оркестра (шутка ли – 52 года!) Таисия Ивановна Вырко, и Светлана Евгеньевна Плавская, которая на протяжении 25 лет играет одну из самых ответственных и сложных партий - партию первого баяна.

Благодарственными письмами райсовета награждены Зоя Николаевна Гончарик, целых 28 лет была руководителем оркестра, и Галина Андреевна Логинова, на протяжении двадцати лет она является помощником дирижера.

А затем состоялся праздничный концерт.

Больше фото с торжества здесь .

































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