Юбилейный концерт народного оркестра народных инструментов «Напевы роднага краю» с аншлагом прошел в концертном зале волковысской детской школы искусств.

За пропаганду национальной музыкальной культуры, активную концертную деятельность и в связи с 60-летием со дня образования коллектив награжден Благодарственным письмом Волковысского райисполкома и ценным подарком - усилительной аппаратурой.

Почетной грамотой Волковысского районного Совета депутатов награждены старейшая участница оркестра (шутка ли – 52 года!) Таисия Ивановна Вырко, и Светлана Евгеньевна Плавская, которая на протяжении 25 лет играет одну из самых ответственных и сложных партий - партию первого баяна.

Благодарственными письмами райсовета награждены Зоя Николаевна Гончарик, целых 28 лет была руководителем оркестра, и Галина Андреевна Логинова, на протяжении двадцати лет она является помощником дирижера.

А затем состоялся праздничный концерт.

Больше фото с торжества здесь.

60 лет оркестру народных инструментов волковысской детской школы искусств

60 лет оркестру народных инструментов волковысской детской школы искусств

60 лет оркестру народных инструментов волковысской детской школы искусств

60 лет оркестру народных инструментов волковысской детской школы искусств

60 лет оркестру народных инструментов волковысской детской школы искусств

60 лет оркестру народных инструментов волковысской детской школы искусств

60 лет оркестру народных инструментов волковысской детской школы искусств

60 лет оркестру народных инструментов волковысской детской школы искусств

 

 

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