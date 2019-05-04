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Случчанин Никита Слабко проведёт первый профессиональный бой по ММА

05.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанин Никита Слабко проведёт первый профессиональный бой по ММА

    Никита Слабко на фото слева

22-летний случчанин Никита Слабко, недавно ставший чемпионом Беларуси по панкратиону и ММА, 18 мая проведёт свой первый профессиональный бой по смешанным единоборствам в лёгкой весовой категории, сообщил главный тренер слуцкого клуба «Феникс» Алексей Крепец.

Поединок пройдёт в Витебском Ледовом дворце в рамках бойцовского шоу «Всё или ничего 4», организованного молодым и амбициозным промоушеном «SLT PROMOTION».

Соперником Никиты станет боец из Витебска Исмагилов Рамиль. Согласно статистике сайта fighttime.ru, Исмагилов уже выступал в профессиональном ММА и проиграл сабмишном (сдачей).

Профессиональные бои по ММА проходят в октагоне (восьмиугольном ринге) без защитных накладок и шлемов. Фактически, участие в таком поединке говорит о начале профессиональной карьеры бойца - со статистикой и рейтингами.

Тренировки слуцкого филиала клуба спортивных единоборств «Феникс» проходят на базе средней школы №11.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Витебск
 
 
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22-летний случчанин Никита Слабко, недавно ставший чемпионом Беларуси по панкратиону и ММА, 18 мая проведёт свой первый профессиональный бой по смешанным...
 
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