Бабича уволили за контакты с белорусскими силовиками?

UDF.BY решение Владимира Путина. Эксперты прокомментировалирешение Владимира Путина.

«Мы видели, что Бабич достаточно активно контактировал с представителями силового блока»





Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий не считает, что отзыв из Минска российского посла следует расценивать как услугу со стороны Москвы.





По его мнению, из-за действий Михаила Бабича обострялся дипломатический конфликт, и его шаги были настолько не совместимы со статусом посла, что высылка из Минска была лишь вопросом времени.





По данным анонимного источника газеты «Коммерасантъ», Владимир Путин дал Александру Лукашенко один год, чтобы определиться с вопросом более глубокой интеграции. Что может означать, что в Москве рассчитывают на более сговорчивую позицию главы Беларуси после президентских выборов в нашей стране.





Но Арсений Сивицкий очень скептически относится к вбросам в российских СМИ. Он обратил внимание на другой факт: отзыв посла Бабича состоялся после задержания заместителя госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Андрея Втюрина.





«Мы видели, что Бабич достаточно активно контактировал с представителями силового блока. В публичное поле просочилась информация о его встречах с представителями министерств обороны и внутренних дел. Не исключаю, что контакты также могли осуществляться и по неофициальной линии», – сказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.













Фото: belarus.mid.ru





Сивицкий еще раз подчеркнул, что судьба Бабича была решена после того, как он перешел «огромное количество красных линий», которые были установлены со стороны официального Минска.





«Несанкционированные контакты с представителями местной и центральной власти, с представителями оппозиции, наконец, с силовиками – это все являлось нарушением установленных норм поведения», – отметил Сивицкий.









«Лукашенко может согласиться на пост премьер-министра Союзного государства»





Председатель Партии БНФ Григорий Костусев согласен с мнением, что отставку Бабича предопределили его действия, вышедшие за рамки поведения посла в иностранном государстве.





«Чалавек пачаў сябе паводзіць як губернатар Паўночна-Заходняга краю», – отметил Костусев.





Вместе с тем политик видит и другоую возможную причину решения президента России.





«Мне бачыцца, што Пуцін спрабаваў згладзіць сітуацыю пасля таго, як на фоне розных прэтэнзій беларускага боку у нафтапровад была запушчана брудная нафта», – сказал председатель Партии БНФ.









Костусев не перется делать точный прогноз, как дальше в отношениях с Москвой будет вести себя Лукашенко. Он напоминает, что руководитель страны уже кардинально менял свое поведение. Подписывая соглашение о создании Союзного государства, он был готов поступится суверенитетом Беларуси, но утратив шансы на «шапку Мономаха», начал отстаивать независимость страны.





По мнению Костусева, дальнейшее поведение Лукашенко во многом будет зависеть от того, удастся ли выполнить задачу по получению финансовых дотаций, а также нефти и газа по внутренним ценам России. И обеспечить таким образом необходимый уровень жизни в стране и стабильность.





«Калі гэта яму не удасца зрабіць, то Лукашэнка, на маю думку, будзе гатовы пайсці на любыя саступкі дзеля таго, каб захаваць месца ва ўладзе. Не выключаю, што нават пагадзіцца на атрыманне пасады прэм’ер-міністра аб’яднанай саюзнай дзяржавы», – сказал председатель партии БНФ.