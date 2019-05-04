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В Гродно 10-летняя девочка напилась таблеток и умерла
Источник материала: Партизан
Мама в это время пошла забирать младшего ребенка из детского сада.
Все произошло под вечер 3 мая в Гродно, в доме на улице Кабяка. Как сообщает портал
-3 мая вечером умерла 10-летняя девочка. У нас во дворе долго стояла скорая, потом было очень много милиции и важных чиновников, — сообщил порталу очевидец.
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Мама в это время пошла забирать младшего ребенка из детского сада.
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