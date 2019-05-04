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В Гродно 10-летняя девочка напилась таблеток и умерла

05.05.2019 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мама в это время пошла забирать младшего ребенка из детского сада.

Все произошло под вечер 3 мая в Гродно, в доме на улице Кабяка. Как сообщает портал s13.ru, мама 10-летней девочки ушла в детский сад забирать младшего ребенка. А в это время ее дочь выпила неизвестных таблеток.

-3 мая вечером умерла 10-летняя девочка. У нас во дворе долго стояла скорая, потом было очень много милиции и важных чиновников, — сообщил порталу очевидец.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мама в это время пошла забирать младшего ребенка из детского сада.
 
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