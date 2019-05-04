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В лидских теплицах выращивают бананы, гранаты, ананасы и кофейное дерево
Источник материала: Партизан
Белорусские бананы, гранаты, ананасы и кофейное дерево — это далеко не фантастика. В Лиде сотрудник местного зеленхоза в течение нескольких лет занимается взращиванием экзотических растений.
Кумкват, цитрон, калистомат, фейхоа — все это названия экзотических растений, о существовании которых большинство белорусов даже и не догадываются. А мастер-озеленитель из Лиды Сергей Ярошевич вот уже 15 лет выращивает их в своей оранжерее. Он знает практически все о каждом своем деревце, рассказывает
Растениями Сергей Ярошевич увлекся еще в детстве, даже работал некоторое время в биологическом центре. Однако осуществить свою мечту — вырастить самостоятельно тропические фрукты — смог только в зеленхозе. Руководство такую идею поддержало, и вскоре в импровизированной оранжерее появился экзотический саженец.
На счету озеленителя — успешное разведение кофейных деревьев, бананов, ананасов и даже так называемых атмосферных растений, которые не имеют корней, а питание и влагу получают из воздуха.
В коллекции экзотических растений Сергея Михайловича самым продуктивным оказался лимон. К примеру, вот здесь, в этой теплице, сейчас выращиваются около 300 саженцев. И все они плодоносят.
Необычное увлечение своего мастера поддерживают и коллеги. Признаются: тропическая оранжерея — гордость всего предприятия.
Сотня экзотических растений — это только начало, заверяет мастер. Свою оранжерею он планирует расширять. Тропические фрукты, выращенные в Лиде, должны стать местным брендом. А возможность полюбоваться необычными деревьями и цветами сегодня есть у каждого жителя райцентра.
В ближайших планах Сергея Ярошевича — вырастить первое в Беларуси дерево-сад. Мастер задумал на один ствол привить все экзотические растения, которые есть в коллекции.
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Белорусские бананы, гранаты, ананасы и кофейное дерево — это далеко не фантастика. В Лиде сотрудник местного зеленхоза в течение нескольких лет занимается...
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