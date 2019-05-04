Как в Литве и Скандинавии: «А-100 Девелопмент» и «МАПИД» презентовали новую серию домов

С уникальным производством познакомили и журналистов. От бетономешалки до готовых конструкций – весь процесс как на ладони. Благодаря новым технологиям появились новые возможности. Главное преимущество – бессварные соединения. Такое строение более надёжное и экономически выгодное. Строительство по такой технологии вдвое быстрее, а новые производственные возможности не уступают по качеству и характеристикам монолитному домостроению. Это и большие французские окна, и высота потолка 2 метра 70 сантиметров в обычных квартирах, до 7 метров – в мансардных двухуровневых. А также – свободная планировка. Застройщик предлагает жильцам самим решать, стоит ли возводить межкомнатные перегородки и отделять кухню от гостиной.





Светлана Шевлик, директор группы компаний «А-100 Девелопмент»: «Кроме того, очень важны такие характеристики, как шумоизоляция, теплоизоляция. В этих домах они не просто превосходят типовые серии, но ещё и могут конкурировать с такой технологией, как монолитные домостроения. Для нас проект очень важен, и мы видим уже сейчас, что наши покупатели, наши жители тоже с большим интересом отнеслись к нему. Мы даже не успеваем выставить на продажу эти квартиры, как они молниеносно раскупаются. И если говорить о современных домах из сборного железобетона, то обычный человек даже не сможет увидеть разницу с монолитным домом».





Компания «А-100 Девелопмент» создаёт такие жилые комплексы, как Новая Боровая, «Пирс», «Зелёная гавань». Не просто строит дома, а ещё и создаёт новые правила игры, анализируя требования покупателей. К слову, новую серию домов застройщик разрабатывал около полутора лет. Сейчас приступили к строительству. В плане – два дома по новой технологии. Увидеть нестандартную архитектуру в готовом виде можно будет уже в начале следующего года в Новой Боровой.