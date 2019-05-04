﻿ Как в Литве и Скандинавии: «А-100 Девелопмент» и «МАПИД» презентовали новую серию домов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Литве и Скандинавии: «А-100 Девелопмент» и «МАПИД» презентовали новую серию домов

05.05.2019 17:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Большие окна, высокие потолки, свободные планировки – всё для комфортной жизни. Теперь белорусские дома, как в Литве и Скандинавии. Новую технологию панельного домостроительства презентовали сегодня. Это совместный проект компаний «А-100 Девелопмент» и завода «МАПИД».

С уникальным производством познакомили и журналистов. От бетономешалки до готовых конструкций – весь процесс как на ладони. Благодаря новым технологиям появились новые возможности. Главное преимущество – бессварные соединения. Такое строение более надёжное и экономически выгодное. Строительство по такой технологии вдвое быстрее, а новые производственные возможности не уступают по качеству и характеристикам монолитному домостроению. Это и большие французские окна, и высота потолка 2 метра 70 сантиметров в обычных квартирах, до 7 метров – в мансардных двухуровневых. А также – свободная планировка. Застройщик предлагает жильцам самим решать, стоит ли возводить межкомнатные перегородки и отделять кухню от гостиной. 

Светлана Шевлик, директор группы компаний «А-100 Девелопмент»: «Кроме того, очень важны такие характеристики, как шумоизоляция, теплоизоляция. В этих домах они не просто превосходят типовые серии, но ещё и могут конкурировать с такой технологией, как монолитные домостроения. Для нас проект очень важен, и мы видим уже сейчас, что наши покупатели, наши жители тоже с большим интересом отнеслись к нему. Мы даже не успеваем выставить на продажу эти квартиры, как они молниеносно раскупаются. И если говорить о современных домах из сборного железобетона, то обычный человек даже не сможет увидеть разницу с монолитным домом». 

Компания «А-100 Девелопмент» создаёт такие жилые комплексы, как Новая Боровая, «Пирс», «Зелёная гавань». Не просто строит дома, а ещё и создаёт новые правила игры, анализируя требования покупателей. К слову, новую серию домов застройщик разрабатывал около полутора лет. Сейчас приступили к строительству. В плане – два дома по новой технологии. Увидеть нестандартную архитектуру в готовом виде можно будет уже в начале следующего года в Новой Боровой.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большие окна, высокие потолки, свободные планировки – всё для комфортной жизни. Теперь белорусские дома, как в Литве и Скандинавии. Новую технологию панельного...
 
Новости дня
Новости разные
 
У панядзелак пройдуць дажджы з навальніцамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика