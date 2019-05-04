Боевики пообещали сорвать Евровидение в Израиле

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на заявление группировки.





«Мы не позволим врагу преуспеть в проведении ни одного фестиваля, который направлен на вред палестинскому мировоззрению. Сопротивление обязано отвечать на вражескую агрессию и удивлять», — указано в заявлении.