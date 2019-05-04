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Боевики пообещали сорвать Евровидение в Израиле
Источник материала: Партизан
Боевики террористической организации «Палестинский исламский джихад», которые находятся в секторе Газа, пообещали сорвать конкурс «Евровидение».
Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на заявление группировки.
«Мы не позволим врагу преуспеть в проведении ни одного фестиваля, который направлен на вред палестинскому мировоззрению. Сопротивление обязано отвечать на вражескую агрессию и удивлять», — указано в заявлении.
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Боевики террористической организации «Палестинский исламский джихад», которые находятся в секторе Газа, пообещали сорвать конкурс «Евровидение».
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