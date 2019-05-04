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В московском аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет

05.05.2019 19:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В московском аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет
pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел 5 мая. Пассажирский самолет «Аэрофлота» Superjet 100, выполняющий рейс по маршруту «Москва – Мурманск» экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту.

По информации РИА Новости, в результате происшествия пострадали от пяти до шести человек. В то же время «Медуза» сообщает о 10 погибших. Данные сведения предварительные и сейчас проверяются. Также пока неизвестно, были ли на борту самолета белорусские граждане.

Причиной пожара предварительно стала неисправность электрооборудования самолета.

 
 
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Пассажирский самолет по маршруту «Москва – Мурманск» экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту. Сведения о погибших и пострадавших...
 
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