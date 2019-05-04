В московском аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет

Как стало известно, инцидент произошел 5 мая. Пассажирский самолет «Аэрофлота» Superjet 100, выполняющий рейс по маршруту «Москва – Мурманск» экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту.

По информации РИА Новости , в результате происшествия пострадали от пяти до шести человек. В то же время « Медуза » сообщает о 10 погибших. Данные сведения предварительные и сейчас проверяются. Также пока неизвестно, были ли на борту самолета белорусские граждане.

Причиной пожара предварительно стала неисправность электрооборудования самолета.

Момент посадки горящего Суперджета в Шереметьево.



Все 78 человек эвакуированы с борта, погибших нет, несколько пострадавших pic.twitter.com/qBMvhxh3Ce — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 5 мая 2019 г.

Первые секунды после посадки горящего самолета в Шереметьево. По полосе бегут эвакуированные из него люди.



По предварительным данным, на борту самолёта находились 72 человека pic.twitter.com/TSu4EOcxAe — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 5 мая 2019 г.