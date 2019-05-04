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Горящий пассажирский Superjet совершил жесткую посадку в Шереметьево

05.05.2019 18:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Пассажирский самолет аварийно сел в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Самолет Superjet-100, предположительно выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" из-за пожара на борту и совершил жесткую посадку", - сказал собеседник агентства.

 Аварийный "Суперджет" перед посадкой в "Шереметьево" подал сигнал бедствия, и связь с ним пропала, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Самолет подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, связаться с ним было невозможно, он заходил на посадку в полной тишине", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь телеканал "Россия-24" (ВГТРК) показал кадры из аэропорта "Шереметьево", на которых видно, как происходит тушение самолёта. Хвост воздушного суда охвачен пламенем, от него поднимается столп чёрного дыма.

Источник в службе "Скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что больше десяти человек получили травмы . "По наряду "скорой" больше 10 пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

последует

 
 
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Пассажирский самолет аварийно сел в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник. "Самолет Superjet-100, предположительно выполнявший рейс...
 
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