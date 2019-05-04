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Возможность найти дело жизни и масштабные гуляния одновременно. Как в Беларуси отмечали День труда?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начнем с цитаты из Конституции: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека». Даже когда придет время корректировать основной закон страны, именно этот пункт не претерпит хоть сколько-нибудь серьезных изменений. Потому что труд – это то, что нас объединяет и делает жизнь лучше. На неделе в Беларуси отметили праздник труда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ
Праздник в своем роде уникальный. Рожденный в далекой Америке, он стал по-настоящему народным в Советском Союзе. А после – и в независимой Беларуси. Как символ уважения к созидательному труду – одной из лучших традиций СССР.
Но коллизия легко объясняется: это та же добрая советская традиция, нарушать которую нет ни смысла, ни желания. И пусть в первомайский выходной мы больше не ходим стройными рядами на демонстрации в их классическом советском понимании – для чего, собственно, тогда и освобождался день.
Провести время с семьей, друзьями, коллегами – на городском празднике или на природе – не это ли лучший вариант для выходного дня? И мы с удовольствием пользуемся такой возможностью. Что ж, рукам работа – душе свята.
О том, как мы отмечали самый трудовой из праздников, – в репортаже Алены Сыровой.
Сееем хлеб, а еще разумное и светлое, спасаем жизни, чиним железные сердца, изобретаем, помогаем быстрее добраться из пункта А в пункт Б, рассказываем о главном первыми, отвечаем за чистоту улиц – можно перечислить еще 40 тысяч профессий, в которых мы нашли себя.
И даже если вам кажется, что ваш труд незаметен, то просто подумайте, сколько человек от него зависит. Разумеется, есть те, у кого получается лучше других – за ними принято тянуться.
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В Беларуси ежегодно на Республиканской доске Почета появляется несколько десятков табличек, за каждой из которых труд коллективов.
Алена Сырова, корреспондент:
Мраморный, с бактериями или ароматом топленого молока – всего 25 видов сыра, включая элитные сорта, производят здесь, на Березовском комбинате.
За сутки перерабатывают 900 тонн свежего молока, в автоматическом режиме превращая его более чем в две сотни видов продукции – от сыра и масла до майонеза и мороженного.
Геннадий Мороз, директор Березовского сыродельного комбината:
Именно Березовский сыродельный первым 15 лет назад открыл для белоруса свой кисломолочный напиток, затем первым среди наших молочных гигантов появился на полках супермаркетов Евросоюза. А требования там, как известно, запредельно высокие.
Инна Жук пришла на завод 30 лет назад аппаратчиком. Сегодня она следит за качеством и безопасностью не только готового продукта, но также сырья и вспомогательных компонентов.
Инна Жук, начальник отдела управления качеством Березовского сыродельного комбината:
Большую часть из готового отправляют на экспорт. Березовский сыр и молочку распробовали и попросили добавку в Германии, Сербии, Китае, Японии и Вьетнаме – всего в 15 странах мира. Например, датчанам настолько полюбилось белорусское масло, что сумма нового заказ увеличилась сразу в несколько раз.
Татьяна Засимович, ведущий маркетолог Бере зовского сыродельного комбината:
Мы с вами чаще всего покупаем продукцию именно нашего производства, ведь соотношение цена-качество актуально для всех без исключения. И если с последним вопросов практически нет, то о ценах люди говорят постоянно, зачастую даже спрашивают об этом главу государства.
Контролировать цены в Беларуси Президент в свое время поручил и профсоюзам. В итоге вот уже практически два года такой мониторинг проходит на постоянной основе. Ежемесячно рассматривают сотню наименований продуктов из потребительской корзины. Под контроль попадают магазины шаговой доступности, государственные и негосударственные во всех регионах Беларуси. Вообще, Федерация профсоюзов отстаивает интересы всех без исключения, то есть наши с вами.
Кстати, зарплаты и пенсии с 1 мая в нашей стране
Из Чикаго и Парижа XIX века, через эпохи и километры Первомай дожил до наших дней. Своеобразный ежегодный тимбилдинг, призванный сплотить абсолютно всех причастных к труду.
Владимр Раевский, глава Могилевского лесхозобъединения – того, что
В вверенном ему объединении 93 % всего зеленого богатства Могилевской области, приглядывают за ним более 7000 сотрудников.
Владимир Раевский, генеральный директор Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Кстати, соседствуют на почетной доске с лесхозом представители практически всех сфер – от промышленности до здравоохранения.
Такое же разнообразие представителей профессий можно было наблюдать и на маевке. Скажем, в столичном парке Победы в День труда прогуливались и спасатели, и железнодорожники, и геодезисты, и учителя, и медики.
Но были и те, кто работал (речь сейчас не только о журналистах). В парке действовали сразу несколько интерактивных площадок, где каждый мог приобщиться к «не своей» профессии. Чем не профориентация для тех, кто по разным причинам еще не нашел дело своей жизни? Кстати, в стране 80 тысяч вакансий.
Я хочу стать пожарным. У него есть все необходимое. Если загориться здание, он сможет потушить.
Я хочу стать военным. Буду стрелять в цель. А потом можно стать капитаном.
Мне бы хотелось быть строителем. Буду строить дом. Крыша у него будет оранжевая. Над окнами будет серебряная оберточка.
Конечно, далеко не все из нас работают теми, кем мечтали в детстве. А вот Дмитрию – врачу скорой помощи – в этом плане повезло. Трудно, да. Но результат того стоит. Ежедневно он вот так спасает вовсе не манекены, а наших с вами близких.
По доброй традиции в День труда в небо летят белые голуби, символ мира, а в адрес всех без исключения белорусов, которым не чужд труд, – поздравления.
Наша с вами добрая белорусская традиция – трудиться. И наша общая ценность – возможность делать это в мире. Главное найти дело по душе, чтобы увлеченно и качественно вместе строить наше сегодня и завтра.
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Новости Беларуси. Начнем с цитаты из Конституции: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения...
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