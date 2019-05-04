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Что больше всего волнует европейцев?

05.05.2019 19:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Что больше всего волнует европейцев?

Обеспокоенных кибербезопасностью европейцев больше всего волнует возможность утечки персональных данных (например, паспортных) и защищенность онлайн-платежей.

Эти опасности вызывают тревогу у 43% европейцев, согласно данным опроса Евробарометра, сообщает "Европульс".

Сомнения в безопасности онлайн-торговли есть примерно у четверти европейцев. 27% чувствуют себя неуверенно из-за того, что не могут лично убедиться в качестве товаров в онлайн-магазинах перед покупкой, а 23% переживают, что покупки могут до них вовсе не доехать.

С 2013 года все больше европейцев стали задумываться о своей онлайн-безопасности. Если шесть лет назад 23% жителей ЕС не имели никаких опасений по поводу своего «цифрового следа», то в прошлом году таких осталось 19%.

Евросоюз постоянно обновляет законодательство, чтобы оградить пользователей от интернет-мошенников и других киберугроз. Так, в 2019 году был принят новый пакет мер, согласно которому в ЕС начнет работать круглосуточный центр реагирования на массивные хакерские атаки, а в разных европейских странах начнут создавать более безопасное киберпространство и обучать интернет-безопасности взрослых и детей.

 
 
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Обеспокоенных кибербезопасностью европейцев больше всего волнует возможность утечки персональных данных (например, паспортных) и защищенность онлайн-платежей.
 
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