ЦСКА под началом Гончаренко на последних минутах спасся от поражения в матче с «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА под управлением белорусского главного тренера Виктора Гончаренко на последних минутах спасся от поражения в домашнем матче со столичным «Динамо» в 27-м туре премьер-лиги чемпионата России.



Фото: pfc-cska.com

ЦСКА — «Динамо» М — 2:2

Судья: С. Карасев (Москва).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Бекао, Набабкин (Ефремов, 84), Фернандес, Щенников (Эрнандес, 64), Обляков, Бийол, Ахметов, Бистрович (Нисимура, 79), Чалов.

«Динамо» М: Шунин, Морозов, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Теттех, Кардозу, Юсупов, Жоаозиньо, Луценко (Соу, 71), Панченко (Марков, 85).

Голы: 1:0 — Бийол (28), 1:1 — Кардозу (35), 1:2 — Панченко (43), 2:2 — Нисимура (84).

Предупреждения: Кардозу (32), Магнуссон (65), Бекао (88), Евгеньев (89).

Команда Виктора Гончаренко открыла счет, однако в конце первого тайма пропустила два мяча и позволила динамовцам захватить лидерство. Отыграться армейцы сумели лишь в конце второго тайма благодаря голу японца Нисимуры.

После победы над «Спартаком» 6 апреля ЦСКА терял очки в 4 из 5 следующих матчей (1 победа, 2 ничьи, 2 поражения) и откатился на 4-е место в турнирной таблице, ухудшив шансы за попадание в тройку призеров, которая получит возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Гончаренко: Не хватает баланса и рациональности



Фото: pfc-cska.com

— Когда ты пропускаешь два гола, сложно рассчитывать на победу. Статистика пропущенных мячей достаточно критична. Допускаем ошибки, пропускаем с быстрых атак. Надо понять, как это исправить. После этого отдаем очень много сил, чтобы переломить ситуацию. Наверное, во втором тайме мы по моментам были даже ближе к победе. Но мы действуем не рационально. Где надо придержать мяч, мы его отдаем. Где надо атаковать, мы держим мяч. Но неплохо, что мы отыгрались. Если бы умудрились проиграть, создав столько моментов, это было бы сложно принять.

— Что случилось на разминке с Васиным? И почему не сыграл Сигурдссон?

— У обоих травмы. Мы рассчитывали, что Витя сыграет. Но он много не играл, и пока ему сложно, организм тяжело реагирует на такую нагрузку.

— ЦСКА весной пропустил больше, чем за предыдущие 17 туров до перерыва. Есть объяснение, почему так происходит?

— Не хватает баланса и рациональности. Когда надо идти вперед, мы отдаем назад. Когда надо придержать мяч, бежим вперед, получаем встречную атаку и пропускаем. Это не идет нам в плюс. Но у нас пока нет оптимального сочетания в центре защиты, и нет взаимопонимания, чтобы предотвращать простые атаки соперника.

— После матча вы на повышенных тонах поговорили с Кириллом Набабкиным. Не показалось, что он был слабым звеном в защите?

— В первом голе он допустил достаточно простую ошибку. Опытный защитник не может допускать такие ошибки. Это не поддается никакому анализу, будучи первым на мяче, он выпустил соперника один на один, — приводит слова Виктора Гончаренко официальный сайт ПФК ЦСКА.