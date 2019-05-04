ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мультимедиа-систему Tesla признали лучшей: новый рейтинг Consumer Reports

05.05.2019 20:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Авторитетное американское издание Consumer Reports по традиции каждый год составляет сразу несколько самостоятельных рейтингов и исследований. В основном они касаются надежности автомобилей, но новый обзор от редакторов Consumer Reports посвящен бортовым мультимедиа-системам.


Фото: Tesla

Без продвинутых информационно-развлекательных систем (пускай зачастую и в качестве опции) уже не может обойтись любой современный автомобиль на рынке. Но насколько удовлетворены их работой и функционалом конечные потребители? Это и попытался выяснить Consumer Reports, проведя опрос около 60 тысяч автовладельцев. Из этого числа лишь 56% оказались довольны работой медиасистем своих автомобилей — независимо от производителя или модели.


Инфографика: Consumer Reports

Первое место в рейтинге среди брендов заняла Tesla — 86% владельцев электромобилей из Калифорнии выразили свою удовлетворенность фирменным комплексом IVI. Далее следует BMW с последней версией системы iDrive, работой которой остались довольны 80% респондентов, на третьем месте — Genesis Display (75%), устанавливаемая на модели люксового дочернего бренда Hyundai. В ТОП-5 лучших систем попали также Ford Sync 3 и Uconnect 4, которой оснащаются модели концерна Fiat Chrysler, включая бренды Jeep, Dodge и Ram.

В самом конце списка — Lexus со своим комплексом Remote Touchpad, которым удовлетворены меньше половины опрошенных владельцев (46%). Немногим лучше обстоят дела с системами Honda (50%), Acura (52%) и Mazda (53%).

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторитетное американское издание Consumer Reports по традиции каждый год составляет сразу несколько самостоятельных рейтингов и исследований. В основном они касаются...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦСКА под началом Гончаренко на последних минутах спасся от поражения в матче с «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика