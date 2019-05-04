Мультимедиа-систему Tesla признали лучшей: новый рейтинг Consumer Reports

Источник материала: Tut.by

Авторитетное американское издание Consumer Reports по традиции каждый год составляет сразу несколько самостоятельных рейтингов и исследований. В основном они касаются надежности автомобилей, но новый обзор от редакторов Consumer Reports посвящен бортовым мультимедиа-системам.



Фото: Tesla

Без продвинутых информационно-развлекательных систем (пускай зачастую и в качестве опции) уже не может обойтись любой современный автомобиль на рынке. Но насколько удовлетворены их работой и функционалом конечные потребители? Это и попытался выяснить Consumer Reports, проведя опрос около 60 тысяч автовладельцев. Из этого числа лишь 56% оказались довольны работой медиасистем своих автомобилей — независимо от производителя или модели.



Инфографика: Consumer Reports

Первое место в рейтинге среди брендов заняла Tesla — 86% владельцев электромобилей из Калифорнии выразили свою удовлетворенность фирменным комплексом IVI. Далее следует BMW с последней версией системы iDrive, работой которой остались довольны 80% респондентов, на третьем месте — Genesis Display (75%), устанавливаемая на модели люксового дочернего бренда Hyundai. В ТОП-5 лучших систем попали также Ford Sync 3 и Uconnect 4, которой оснащаются модели концерна Fiat Chrysler, включая бренды Jeep, Dodge и Ram.

В самом конце списка — Lexus со своим комплексом Remote Touchpad, которым удовлетворены меньше половины опрошенных владельцев (46%). Немногим лучше обстоят дела с системами Honda (50%), Acura (52%) и Mazda (53%).