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Какие мероприятия пройдут в Мстиславле 9 мая
05.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Программа праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы
9.15 Возложение венков, цветов руководством района, представителями предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций. (Аллея Славы, парк Мира, ул. Заслонова).
Во время проведения мероприятий работает праздничная торговля с расширенным ассортиментом продовольственных и промышленных товаров.
В программе возможны изменения.
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Программа праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы 9.15 Возложение венков, цветов руководством района, представителями предприятий, организаций,...
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