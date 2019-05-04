Какие мероприятия пройдут в Мстиславле 9 мая

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Программа праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы

9.15 Возложение венков, цветов руководством района, представителями предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций. (Аллея Славы, парк Мира, ул. Заслонова).

10.00 Проведение торжественного митинга «Подвигу жить в веках!». Возложение венков, цветов у подножия Кургана Славы. (Курган Славы).

12.00 Работа кинотеатра в оборудованной палатке.

18.00-22.00 Работа караоке-клуба. (Площадь Петра Мстиславца).

16.00 Шахматный любительский турнир. (Площадь Петра Мстиславца).

17.00 Выставка конкурсных работ «Победный май»; выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Цветущий май»; выставка «Священные страницы»; выставка «Дарогамі мужнасці і Перамогі». (Площадь Петра Мстиславца).

18.15-20.00 Проведение концертно-театрализованной программы для детей «Правнуки Победы». (Площадь Петра Мстиславца).

19.00-19.15 Флеш-акции: «Неугасимая память поколений», «Навстречу Победе», «Одно мгновение весны». Флешмоб «Шла по земле великая весна». (Площадь Петра Мстиславца).

19.00-22.00 Молодёжная дискотека. (РЦКиНТ).

20.00-21.30 Праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности «В цветы все улицы одеты и песни праздника слышны». (Площадь Петра Мстиславца).

21.30-22.00 Культурно-развлекательная программа «Цветущий май». (Площадь Петра Мстиславца).

22.00 Праздничный фейерверк. (Площадь Петра Мстиславца).

23.00-02.00 Праздничная ночная дискотека. (РЦКиНТ).

Во время проведения мероприятий работает праздничная торговля с расширенным ассортиментом продовольственных и промышленных товаров.

В программе возможны изменения.