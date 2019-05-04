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С интересными фактами, серьёзными рассказами, важными подробностями. Каким будет 9 Мая в эфире телеканала СТВ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Телеканал СТВ подготовил к показу праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти», посвященный Великой Победе и 75-летию освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три десятка исполнителей, профессиональные танцевальные коллективы, балет. На сцену выйдут Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, ансамбль «Песняры», арт-группа «Беларусы» и многие другие артисты. Прозвучат известные и любимые песни, а также композиции, которые раньше никогда не звучали в эфире.
Но праздничный концерт – далеко не единственное, чем СТВ порадует зрителей 9 мая. Начнет эфир специальный выпуск утренней программы в новом формате. На протяжении всего дня репортеры информационной службы представят праздничные сюжеты и прямые включения.
Подробности в видеоматериале Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, корреспондент:
За кадром большого праздничного концерта СТВ масса любопытного. Как поют артисты на самом деле (конечно, шутка), как выглядят без грима и что вообще участники говорят друг про друга.
Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Последние штрихи на звездных головах, и пора выходить на сцену. С безудержной фантазией, не скрывая талант целиком входить в придуманные образы.
Нина Богданова, участница телевизионного «Беларусь помнит. Дорога памяти»:
Пусть помнят о войне и наши внуки, и дети внуков. По долгой «дороге памяти» через знаковые места страны нас ведут они... В роли дедушки – именитый драматург и сын фронтовика Алексей Дударев, и в роли поколения – юный Ярослав Мещеряков.
Это не просто выступления, а прежде всего отражение эмоций. Они пилоты, солдаты и близкие тех, кто оказался на фронте. Поют про радость и грусть, надежду и отчаяние. И это больше, чем песни.
И о том, что сегодня мы бережно храним.
Драйв на сцене представляет «творческий квартет» – группа Las Vegas и баянист Виталий Воронко. Такого вы еще не видели и не слышали. Даже вряд ли могли представить, что русская народная «Катюша» может выглядеть так…
На съемочной площадке – напряженная работа под руководством режиссера Агаты Мацко. Ни одна ошибка ни в выступлениях, ни в оформлении сцены не должна испортить общую картину двухчасовой программы.
На сцене балет, профессиональные танцевальные коллективы и более трех десятков артистов.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, участник телевизионного проекта «Беларусь помнит. Дорога памяти»:
Но масштабно о праздничном еще с самого утра. Вместе с будильником вас разбудит и специальный выпуск «Утро. Студия хорошего настроения». Просыпайтесь и смотрите.
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Победную летопись и страницы прошлого дополнят тематические ролики. В фокусе – видение талантливых и амбициозных режиссеров СТВ.
Это разные истории, истории-напоминания о тех, кто не выжил на войне, о суровых условиях и о, том, что сегодня мир – наша главная ценность.
Антон Жук, режиссер дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:
А для тех, кто не привык отрываться от новостных эксклюзивов, работать будут те, кто видит больше остальных, – репортеры.
Практически без сна и отдыха, с утра и до позднего вечера о самом главном и важном в прямых включениях – это то, что сами журналисты по-честному и не скрывая называют очень большой импровизацией.
Ольга Коршун, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Ирина Мартьянова:
Утолим аппетиты и киногруманов. В сетке вещания две премьеры. Наверняка первую уже успели посмотреть: военно-драматический сериал Владимира Балкашинова «Фронт», где в центре сюжета разгар Второй мировой войны.
Главная героиня – ученая Катерина Штур – работает на немецкий концерн и не осознает всей опасности своих научных разработок.
А с 6 мая начнем показ 12-серийного исторического шпионского детектива Олега Фомина «Смерш».
Татьяна Стаселько, директор программной дирекции ЗАО «Столичное телевидение»:
Таким будет 9 Мая на нашем телеканале. С интересными фактами, серьезными рассказами, важными подробностями. Конечно, будет и юмор, большая команда над этим постаралась. Так что включайте СТВ!
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С интересными фактами, серьёзными рассказами, важными подробностями. Каким будет 9 Мая в эфире телеканала СТВ?
Новости Беларуси. Телеканал СТВ подготовил к показу праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти», посвященный Великой Победе и 75-летию освобождения...
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