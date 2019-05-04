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Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Такого засушливого начала весны, как в 2019 году, в нашей стране не было уже очень давно. Нынешний апрель был самым сухим за последние 75 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В среднем по Беларуси выпало всего 7 миллиметров осадков, что составляет около 18 % климатической нормы. В некоторых районах – в основном в Гомельской области – уровень влаги в земле достиг критичной отметки.
На урожае такая погода, понятно дело, не могла не отразиться. Но май принес долгожданные дожди, а значит, надеемся, что в итоге будем с караваем. Кстати, яровые уже посеяли на более чем 80 % запланированных площадей. Завершить сев планируется не позднее 15 мая.
Но это общие цифры по стране. Подробнее о том, как обстоят дела в регионах, в частности, в Могилевской области, – в материале корреспондента Ирины Недобоевой.
Ирина Недобоева, корреспондент:
В хозяйстве «Заря» Могилевского района подкормка озимых идет полным ходом. Здесь не поставили самолеты на прикол, когда у большинства белорусских хозяйств резко закончились на это деньги. Для них экономический эффект очевиден: дневная производительность трактора – 50 гектаров, у самолета – в четыре раза больше.
Сергей Тимков, командир самолета агрокомбината:
Дмитрий Анджеевский, второй пилот самолета агрокомбината:
«Заря» – многопрофильное производство. Здесь все хорошо понимают, что от качества посевной зависит будущее самих аграриев и хозяйства в целом.
Екатерина Заровская, генеральный директор агрокомбината:
Сергей Орешин, инженер-технолог сельскохозяйственного предприятия:
Это – маленький пульт управления огромной машиной. Биогазовая установка в сельхозпредприятии «Рассвет» Кировского района, которой нет аналогов во всей Беларуси. Ее мощности хватает, чтобы было светло не только в самом хозяйстве и во всем Кировском районе – «Рассвет» снабжает электричеством даже область.
Олег Белявский, начальник производства сельскохозяйственного предприятия:
36 тысяч тонн силоса и 112 тысяч навоза – столько необычного топлива нужно, чтобы работать беспрерывно целый год. И сырье, заметим, все местное. Альтернативные источники энергии используют во всем мире. Но не будем забывать, что «Рассвет», хоть и большое хозяйство, но кормится вовсе не за счет нефти.
Олег Белявский:
На новенькой ферме «Рассвета» комфортно даже в сильный мороз. Здесь нет котельной. Обогреваются местные буренки за счет биогазового тепла, выработка которого без их участия, кстати, была бы невозможна. Эдакий круговорот услуг в хозяйстве.
Это не единственное ноу-хау на ферме, аналогов которой нет во всей области. Теплые полы, раздельные зоны для людей и животных. Здесь после отела коров угощают энергетическим коктейлем.
Юлия Красева, главный зоотехник сельскохозяйственного предприятия:
Объехали Калининград, Литву, Латвию. В Америке были, в Германии. Соответственно, опыт был взят с разных комплексов.
Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината сельскохозяйственного предприятия:
На 8 гектарах в теплицах «Рассвета» зреют томаты, еще на двух – огурцы. Уход за будущим урожаем отработан до мелочей. Главный технолог Мария Белявская показывает небольшую коробку.
С виду – ничего не обычного, но это... семья шмелей! Живут насекомые здесь круглый год. Опыляют овощи.
Ирина Недобоева:
Экспериментов в «Рассвете» не боятся. В прошлом сезоне испытали 17 сортов кукурузы. В этом – акцент на новинку: в хозяйстве внедряют зеленоукосную рожь.
Александр Багель, директор сельскохозяйственного предприятия:
Мы начали выращивать зеленоукосную рожь, белорусские сорта. Она нравится нам тем, что период вскармливания зеленой массы удлинен, и дает хорошую массу.
Валовое производство, большие надои, высокие урожаи. Над этим в «Рассвете» трудится большая команда специалистов: почти 1000 работников.
Александр Жилинский, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия:
Приехав в «Рассвет», не сразу поймешь, что в деревне. Большой Дворец культуры, стела с часами на центральной площади, уютные коттеджи, гостиница и даже ресторан. Здесь невооруженным взглядом видно – сельское хозяйство может приносить прибыль.
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Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство
Новости Беларуси. Такого засушливого начала весны, как в 2019 году, в нашей стране не было уже очень давно. Нынешний апрель был самым сухим за последние 75 лет, сообщили...
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