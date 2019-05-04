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Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

05.05.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Такого засушливого начала весны, как в 2019 году, в нашей стране не было уже очень давно. Нынешний апрель был самым сухим за последние 75 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В среднем по Беларуси выпало всего 7 миллиметров осадков, что составляет около 18 % климатической нормы. В некоторых районах – в основном в Гомельской области – уровень влаги в земле достиг критичной отметки.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

На урожае такая погода, понятно дело, не могла не отразиться. Но май принес долгожданные дожди, а значит, надеемся, что в итоге будем с караваем. Кстати, яровые уже посеяли на более чем 80 % запланированных площадей. Завершить сев планируется не позднее 15 мая.

Но это общие цифры по стране. Подробнее о том, как обстоят дела в регионах, в частности, в Могилевской области, – в материале корреспондента Ирины Недобоевой.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Ирина Недобоева, корреспондент:
Сейчас на борту этого Ан-2 тонна азотных удобрений. Этого вполне достаточно, чтобы подкормить 7 гектаров озимого рапса. Всего же нужно обработать 800 гектаров. На это у летчиков есть два дня, пока идет вегетация растений.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

В хозяйстве «Заря» Могилевского района подкормка озимых идет полным ходом. Здесь не поставили самолеты на прикол, когда у большинства белорусских хозяйств резко закончились на это деньги. Для них экономический эффект очевиден: дневная производительность трактора – 50 гектаров, у самолета – в четыре раза больше.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Сергей Тимков, командир самолета агрокомбината:
Хоть это и дорогое удовольствие, но, как говорится, цыплят по осени считают. И осенью будет виден тот результат, та урожайность, в которую мы вносим огромнейший вклад.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Дмитрий Анджеевский, второй пилот самолета агрокомбината:
От нашей работы зависит будущее урожая. Поэтому мы стараемся работать качественно и в срок.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

«Заря» – многопрофильное производство. Здесь все хорошо понимают, что от качества посевной зависит будущее самих аграриев и хозяйства в целом.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Екатерина Заровская, генеральный директор агрокомбината:
Главная наша цель – получить высокий результат зерновых, кукурузы, рапса, чтобы хозяйство развивалось. Очень много скота у нас, его нужно кормить. Идем к четкой цели: заканчиваем посевную кампанию, ждем дождя и хорошего результата.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Сергей Орешин, инженер-технолог сельскохозяйственного предприятия:
Это пульт управления газовой установки. Мы здесь видим, как работает установка, что творится в ферментерах, двигателях. Сейчас загорелась ошибка, мы видим ее и идем устранять.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Это – маленький пульт управления огромной машиной. Биогазовая установка в сельхозпредприятии «Рассвет» Кировского района, которой нет аналогов во всей Беларуси. Ее мощности хватает, чтобы было светло не только в самом хозяйстве и во всем Кировском районе – «Рассвет» снабжает электричеством даже область.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Олег Белявский, начальник производства сельскохозяйственного предприятия:
Здесь химии практически нет, это биологический процесс. Все биология: живые бактерии метановые производят биогаз, на нем работают газопоршневые установки, двигатели, которые крутят генераторы. Генераторы вырабатывают электроэнергию.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

36 тысяч тонн силоса и 112 тысяч навоза – столько необычного топлива нужно, чтобы работать беспрерывно целый год. И сырье, заметим, все местное. Альтернативные источники энергии используют во всем мире. Но не будем забывать, что «Рассвет», хоть и большое хозяйство, но кормится вовсе не за счет нефти.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Олег Белявский:
Тепло тоже вырабатывается, 4,8 мегаватт. Часть используется для собственных нужд обогрева, технологического процесса. Остатки используются на тепличном комбинате. И уже начинаем отдавать тепло на новую ферму.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

На новенькой ферме «Рассвета» комфортно даже в сильный мороз. Здесь нет котельной. Обогреваются местные буренки за счет биогазового тепла, выработка которого без их участия, кстати, была бы невозможна. Эдакий круговорот услуг в хозяйстве.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Это не единственное ноу-хау на ферме, аналогов которой нет во всей области. Теплые полы, раздельные зоны для людей и животных. Здесь после отела коров угощают энергетическим коктейлем.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Юлия Красева, главный зоотехник сельскохозяйственного предприятия:
Наши сараи, где находятся животные, значительно шире, чем стандартные, длиннее, и потолок здесь прозрачный. Для чего это сделано? Чтобы животное чувствовало себя комфортно, чтобы было светло в первую очередь, был большой воздухообмен. Животные чувствуют себя комфортно и дают нам молоко.

Объехали Калининград, Литву, Латвию. В Америке были, в Германии. Соответственно, опыт был взят с разных комплексов.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината сельскохозяйственного предприятия:
На каждое растение доведена капельница, которая дозируется компьютером. Это точка роста, то есть подогреваются плоды для быстрого созревания. Каждые два дня мы снимаем вот такие плоды.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

На 8 гектарах в теплицах «Рассвета» зреют томаты, еще на двух – огурцы. Уход за будущим урожаем отработан до мелочей. Главный технолог Мария Белявская показывает небольшую коробку.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

С виду – ничего не обычного, но это... семья шмелей! Живут насекомые здесь круглый год. Опыляют овощи.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Ирина Недобоева:
Эта на первый взгляд сложная конструкция – всего-то агрегат для посадки капусты. Все делает сам: формирует лунку, орошает ее водой и закапывает рассаду. Нам остается только подавать будущую капусту. Что, собственно говоря, мы и делаем.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Экспериментов в «Рассвете» не боятся. В прошлом сезоне испытали 17 сортов кукурузы. В этом – акцент на новинку: в хозяйстве внедряют зеленоукосную рожь.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Александр Багель, директор сельскохозяйственного предприятия:
Есть опытные поля у агрономов, на которых мы проводим эти опыты. И потом, если результат действительно соответствует заявленным требованиям, мы их внедряем. В следующем году начинаем или увеличивать площадь, или берем эти ядохимикаты, подкормки и прочее, которые позволяют получать более высокий результат.

Мы начали выращивать зеленоукосную рожь, белорусские сорта. Она нравится нам тем, что период вскармливания зеленой массы удлинен, и дает хорошую массу.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Валовое производство, большие надои, высокие урожаи. Над этим в «Рассвете» трудится большая команда специалистов: почти 1000 работников.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Александр Жилинский, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия:
Народ у нас относится с пониманием. Они зарабатывают себе заработную плату и деньги для хозяйства, чтобы мы могли развиваться. Надо приобретать технику, покупать семена. У нас это все понимают, все мы двигаемся в сторону прогресса.

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

Приехав в «Рассвет», не сразу поймешь, что в деревне. Большой Дворец культуры, стела с часами на центральной площади, уютные коттеджи, гостиница и даже ресторан. Здесь невооруженным взглядом видно – сельское хозяйство может приносить прибыль.
 
 
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Новости Беларуси. Такого засушливого начала весны, как в 2019 году, в нашей стране не было уже очень давно. Нынешний апрель был самым сухим за последние 75 лет, сообщили...
 
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