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78 человек на борту. В Шереметьево загорелся самолёт

05.05.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Шереметьево загорелся самолёт с 78 пассажирами на борту.  

Как сообщает РИА Новости, воздушное судно рейсом Москва – Мурманск вернулось в аэропорт Шереметьево по причине загорания на борту. Все пассажиры благополучно эвакуированы, однако известно о шести пострадавших.  

Огнём уничтожена половина летательного аппарата, к настоящему моменту пожар потушен. Горевший самолёт Superjet 100 принадлежит «Аэрофлоту».  

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Обстоятельства случившегося выясняются.  
 
 
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Новости России. В Шереметьево загорелся самолёт с 78 пассажирами на борту.   Как сообщает РИА Новости, воздушное судно рейсом Москва – Мурманск вернулось в...
 
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