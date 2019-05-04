|
78 человек на борту. В Шереметьево загорелся самолёт
Источник материала: СТВ
Новости России. В Шереметьево загорелся самолёт с 78 пассажирами на борту.
Как
Огнём уничтожена половина летательного аппарата, к настоящему моменту пожар потушен. Горевший самолёт Superjet 100 принадлежит «Аэрофлоту».
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Обстоятельства случившегося выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Шереметьево загорелся самолёт с 78 пассажирами на борту. Как сообщает РИА Новости, воздушное судно рейсом Москва – Мурманск вернулось в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)