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В Шереметьево загорелся лайнер «Аэрофлота». Есть потерпевшие
Источник материала: Партизан
Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот». За несколько минут до этого лайнер вылетел в Мурманск и на его борту начался пожар. Возгорание потушили уже после приземления. На борту самолета находились 78 человек.
Самолет после взлета докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. Он добавил, что при посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в Росавиации.
СК официально сообщает об одном погибшем, ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает о 13 погибших.
«По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна», — сказал источник.
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания на борту самолета «Аэрофлота», сообщает Euronews.
По одной из версий, при посадке лопнуло шасси и пробило топливные баки. После этого самолет мгновенно загорелся. По другой – возгорание произошло уже в полете. Сообщается о ликвидировании пожара. Полностью уничтожена хвостовая часть самолета.
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Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот». За несколько минут до этого лайнер вылетел в...
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