В Шереметьево загорелся лайнер «Аэрофлота». Есть потерпевшие

Самолет после взлета докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. Он добавил, что при посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в Росавиации.







«По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна», — сказал источник.





СК возбудил уголовное дело по факту возгорания на борту самолета «Аэрофлота», сообщает Euronews.

По одной из версий, при посадке лопнуло шасси и пробило топливные баки. После этого самолет мгновенно загорелся. По другой – возгорание произошло уже в полете. Сообщается о ликвидировании пожара. Полностью уничтожена хвостовая часть самолета.

СК официально сообщает об одном погибшем, ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает о 13 погибших.