Городской транспорт и стройплощадки: что волнует жителей Горок

Источник материала: Горецкий вестник

Жители Горок обратились в межведомственную комиссию райисполкома по работе с населением. Среди волнующих людей вопросов — общественный транспорт, проблема новых стройплощадок и обустройство криницы.





Проблемный маршрут

Одна из горожанок интересовалась, почему по маршруту «Ж/д вокзал – Академия» периодически пускают автобус малой вместимости. В ответе за подписью заместителя председателя райисполкома по экономике Ирины Сухубаевской говорится, что автобусы большой вместимости Горецкого филиала Автопарк № 17 предусмотрены расписанием в напряженные периоды, так называемые «часы пик». То есть утром, когда осуществляется доставка пассажиров на работу, учебу, в полдень и вечером. Это практикуется во всех микрорайонах. Также расписание транспорта отрегулировано под время отправления и прибытия пассажирских поездов на железнодорожную станцию «Погодино».

В случаях, когда технически исправных автобусов большой вместимости недостаточно, их заменяют на менее вместительные. Но такие факты единичны и не носят системный характер. По словам зампреда, работа общественного транспорта по маршруту «Ж/д вокзал – Академия» взята на контроль райисполкома. Постоянно проводится мониторинг выхода автобусов на линию.

Еще одна жительница Горок рассказала, что испытывает трудности, когда добирается в микрорайон Строителей после 19 часов. Как оказалось, Автопарк № 17 и индивидуальные предприниматели не направляют в это время свой транспорт по маршруту «Ж/д вокзал – Строителей» по причине низкого пассажиропотока. Но у проживающих в микрорайоне Строителей есть возможность пользоваться автобусом «Ж/д вокзал – Аэропорт – Ректа», который отправляется с остановки «Ж/д вокзал» в 18.35; 19.40; 20.35, в обратном направлении – в 19.05; 20.04; 20.59. Как показывает изучение пассажиропотока, сформированный маршрут удовлетворяет спрос жителей микрорайона.





Очередной житель просил объяснить, почему нарушается расписание движения общественного транспорта в микрорайоне Строителей. В ответе сказано, что контроль за соблюдением графика движения пассажирского автотранспорта осуществляет оператор ОАО «АТЭК-Могилев». С учетом полученных сведений системы навигации GPS «Азимут», грубых нарушений расписания движения по маршруту «Э» «Ж/д вокзал – Строителей» не установлено.

Также звонивший отметил, что расписание на остановках указано устаревшее, а название «Аэропорт» уже давно не соответствует действительности. Таблички с расписанием, конечно, обновляются. Эта работа проводится периодически. Возможно, не всегда получается сделать это сразу же после изменения графика движения автобусов и маршруток. В таких случаях, как отмечено в ответе, с расписанием можно ознакомиться на сайте райисполкома в рубрике «Инфо», баннер «Жителям и гостям».

Что касается переименования остановочного пункта «Аэропорт», то, если разобраться, главное в этом вопросе не название, а качество предоставляемых услуг. Одним словом, чтобы автобус приходил вовремя, и пассажиры были довольны. А название «Аэропорт» сложилось исторически, к нему все привыкли.

Грязь и спиленные деревья

Неравнодушные горожане обратили внимание на то, что при выезде со строительных площадок на улицах Вокзальной и Калинина вслед за машинами тянется грязь, которая затем разносится и создает неприглядную картину.





Отреагировали на данное обращение в Горецком РЦГиЭ. Результаты разбирательства подтвердили, что при выезде техники со стороны строительных площадок допускались факты загрязнения проездов.

В связи с этим в ЧУПП «Прометей» была направлена рекомендация об устранении нарушений. После чего на стройплощадке по улице Калинина были проведены чистки проездов от загрязнений, отведено место для мойки колес. Контроль по этому вопросу осуществляют сотрудники отдела ГАИ Горецкого РОВД.

Строительство 80-квартирного жилого дома по проспекту Интернациональный также вызвало резонанс среди населения. Жильцы близлежащих домов были против удаления деревьев при строительстве. Как выяснилось, проектно-сметной документацией запроектированы противопожарные проезды, предусмотрено устройство детской игровой площадки и дополнительных парковочных мест. Для этого необходимо “удалить объекты растительного мира”. В проектной документации отмечено, что будет заложена компенсационная посадка деревьев.

Возродить криницу

Жительница города обратилась с предложением обустроить криницу в районе дома № 7 по улице Шолохова.





Чтобы определить соответствие воды из этого источника требованиям гигиенических нормативов, специалисты санитарной службы района проводят отбор проб для лабораторного контроля по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. От результата этих анализов будет зависеть, можно ли употреблять воду из источника в пищу. Но кроме этого, ее можно использовать и для хозяйственных нужд.

Криница может стать новой достопримечательностью, местом для памятных фото и просто дополнить список интересных и по-своему уникальных городских объектов.

Подготовила Ольга Киммель