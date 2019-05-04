ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. СМИ: погибло 13 человек

05.05.2019 21:22 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот»: лайнер загорелся, пишет «Медуза». 

Известно, что борт должен был лететь из Москвы в Мурманск. В 18:03 он взлетел, но уже в 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Пассажиров эвакуировали с помощью спасательных трапов.

На борту лайнера находилось 73 пассажира и шесть членов экипажа. ТАСС со ссылкой на данные медиков сообщает о 13 погибших.  Но СК России официально подтвердил гибель лишь одного человека. 

Что стало причиной пожара – неизвестно. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источник «Интерфакса» сообщает, что пожар начался уже на земле. «Аэрофлот» в официальном заявлении подтвердил информацию о возгорании двигателя после посадки.

Аэропорт продолжает работу в ограниченном режиме. Большинство прибывающих рейсов перенаправляются в Домодедово, Нижний Новгород или Санкт-Петербург. При этом некоторые самолеты, судя по онлайн-табло, совершили успешные посадки в Шереметьево уже после инцидента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Pia (@piapremzl)

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот»: лайнер загорелся, пишет «Медуза».  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Встали с колен». Белорусские хоккеисты и болельщики - о возвращении в элиту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика