В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. СМИ: погибло 13 человек

Источник материала: KYKY

Сегодня, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот»: лайнер загорелся, пишет «Медуза».



Известно, что борт должен был лететь из Москвы в Мурманск. В 18:03 он взлетел, но уже в 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Пассажиров эвакуировали с помощью спасательных трапов.



На борту лайнера находилось 73 пассажира и шесть членов экипажа. ТАСС со ссылкой на данные медиков сообщает о 13 погибших. Но СК России официально подтвердил гибель лишь одного человека.



Что стало причиной пожара – неизвестно. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источник «Интерфакса» сообщает , что пожар начался уже на земле. «Аэрофлот» в официальном заявлении подтвердил информацию о возгорании двигателя после посадки.



Аэропорт продолжает работу в ограниченном режиме. Большинство прибывающих рейсов перенаправляются в Домодедово, Нижний Новгород или Санкт-Петербург. При этом некоторые самолеты, судя по онлайн-табло, совершили успешные посадки в Шереметьево уже после инцидента.

Люди выпрыгивают по надувным трапам из горящего в Шереметьево самолета. Спасатели говорят о 5 пострадавших



Надеюсь, не будет погибших pic.twitter.com/AT2LMo2WG9 — Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) 5 мая 2019 г.

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 мая 2019 г.