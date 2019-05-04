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В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. СМИ: погибло 13 человек
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот»: лайнер загорелся, пишет «Медуза».
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Сегодня, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот»: лайнер загорелся, пишет «Медуза». ...
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