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Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начало мая – время череды профессиональных журналистских праздников. 5 мая – День печати, 7 мая – День работников радио, телевидения и связи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Приятно видеть лица наших самых преданных почитателей, которые, кажется, не пропускают ни одну презентацию. И нет лучшей площадки для встреч с коллегами. Здесь мы улыбаемся, обнимаемся, делимся новостями и впечатлениями. Здесь мы говорим на профессиональные темы.
Во время
Состоится он или нет – покажет время. Ну а пока что есть, то есть. И о том, что есть – в репортаже Яны Шипко.
Каждый стенд привлекает внимание. Как и в настоящем медиапространстве, чтобы заманить аудиторию, нужно позаботится о ярком наряде.
Развлекательные программы, квесты и герои, которые будто только сошли со страниц публикаций. Кстати, профильные издания также пользуются спросом. На Белорусской АЭС свою газету решили издавать не профессиональные журналисты, а сами инженеры. Новостей так много, что нельзя не поделиться. Задумываются о том, чтобы увеличивать тираж.
Екатерина Пылинская, инженер Белорусской атомной электростанции:
Для зрителей, читателей и подписчиков (кстати, впервые на выставке и сетевые СМИ) эта площадка – возможность в реальности увидеть любимых ведущих и узнать, как создается продукт журналистского творчества.
Для самих участников медиарынка это не только информационный повод, но и место встречи. Такой интерактив с потребителем информации позволяет ответить чуть ли не на главный вопрос – чего ожидает аудитория.
Яна Шипко, корреспондент:
Сергей Милюхин, журналист:
Пока коллеги искренне приветствовали гостей на своей закулисной кухне, у Татьяны Бородкиной получилось свою рубрику телепортировать на выставку. Со своими дочерьми каждое утро в эфире СТВ она показывает примеры вкусных и полезных завтраков.
Только тут готовили те, кто обычно по другую сторону экрана.
«Столичное телевидение» ближе познакомило зрителя с обновленным форматом программ, которые давно стали визитной карточкой. Например, «Минск и минчане» рассказали о новых проектах – таких, как «Тайны Беларуси» – и раскрыли тайны, которые обычно остаются за кадром.
Почувствовать, что такое магия телевидения и побывать за пультом режиссера. В дни выставки можно было не пугаясь кнопки On air заглянуть в новую передвижную телевизионную станцию.
Яна Шипко:
Такая техника не только бросает вызов профессионализму команды, но и открывает космические возможности.
Украсить картинку повторением, сделать графику и положить титры – все здесь и сейчас.
С помощью этой ПТС возможно выйти в эфир из любой точки Беларуси и даже мира, чтобы обеспечить трансляцию самых значимых спортивных соревнований, концертов или государственных церемоний.
Автостопом по коммуникациям, иначе говоря по основным тематическим коридорам пиарщиков, проехались участники форума. Впервые День пиара помог сделать выставку более профессионально ориентированной и полезной в соответствии с современными трендами.
Коллеги из ярославского телевидения посетили наш стенд, чтобы поделиться опытом.
Ответственные за утренний эфир в Минск приехали без тяжелого технического богажа. Наглядный пример, как может работать современный журналист.
Сергей Муканов, генеральный продюсер телеканала «360 Ярославль» (Россия):
И пока теоретики спорят о профессиональной терминологии – журналистика или блогерство – импровизированный международный теледуэт становится ближе к зрителям с их современными привычками. Главное в погоне за пальмой первенства за эксклюзивом не забывать о достоверности.
Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
75 мгновений глазами фронтовых фотокорреспондентов. В год 75-летия освобождения Беларуси БелТА подготовила архивные снимки, каждый из которых мог стоить фотографу жизни.
Эта тема вместе со вторыми Европейскими играми и уникальностью малой родины – центральная на выставке в 2019 году. Региональные СМИ на своих стендах воплотили и традиции, и особенности своих уголков страны.
Ушачская газета «Патриот» – потомок партизанской прессы.
Дмитрий Романовский, редактор газеты «Патриот»:
Партизаны в землянках издавали свою газету, а ее читателями поневоле оказывались даже оккупанты.
Дмитрий Романовский:
Сейчас в борьбе за аудиторию в арсенале журналистов куда более продвинутых средства. Даже военной журналистике образность обеспечит добавленая реальность.
Андрей Соболевский, начальник военного информационного агентства «Воин»:
В 2020 году организаторы крупнейшего медиафорума страны обещают изменить формат. Видимо, не без помощи будущих звезд журналистики.
Заключительный день выставки – традиционно детский. И пока юные таланты находились в творческом поиске и пытались с помощью профи сделать свои первые материалы, участники нашего телепроекта обратились к живой классике...
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Журналистская «кухня» с самыми разными техническими новинками. Чем запомнилась 23-я выставка «СМИ в Беларуси»?
Новости Беларуси. Начало мая – время череды профессиональных журналистских праздников. 5 мая – День печати, 7 мая – День работников радио, телевидения и связи,...
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